Mülheimer Andy Brings veröffentlicht neue Single

Mülheim. Er wollte Mülheims OB der Herzen werden, nun widmet sich Andy Brings wieder der Musik. Der neue Song "Raumschiff nach Hawaii" bringt gute Laune.

Dass "Raumschiff nach Hawaii" schon nach den ersten Takten an die Ärzte erinnert, findet Andy Brings gar nicht schlimm - im Gegenteil. "Das ist ein schöner Vergleich", sagt der 49-jährige Mülheimer, der nach seiner Oberbürgermeister-Kandidatur für die Partei im Herbst wieder zur Musik zurückkehrt, mit einem Lied, das einen gut entfliehen lässt aus der Lockdown-Einöde.

"Das Raumschiff ist das, was wir jetzt gerade alle brauchen", sagt Andy Brings. Ein "Anti--Auf-Dem-Balkon-Steh-Durchalte-Schmetter-Lied" sei der Song. Und das, obwohl Brings ihn vor der Pandemie geschrieben und auch aufgenommen hat.

Andy Brings: "Wir haben alle genug Jammer-Pop gehört"

Nachdem er im Herbst 2018 seinen Film "Full Circle - Last Exit Rock'n'Roll" veröffentlicht hat - eine gedrehte Therapie, wie er heute sagt - nahm er sich Ende 2019 eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen, sagte die Tournee seiner Band Double Crush Syndrome für 2020 ab. Im Mai erschien die Single "Anker". Das "Raumschiff nach Hawaii" war da schon aufgenommen, aber noch nicht fertig produziert.

Jetzt aber sei genau die richtige Zeit für den Song. "Wir haben alle genug Jammer-Pop gehört", sagt Brings. "Raumschiff nach Hawaii" ist da eher Gute-Laune-Pop mit Pfeifen, schneller Gitarre im Country-Stil und ohne tiefschürfenden Sinn.

So singt Andy Brings davon, dass er "eigentlich nur Liebenslieder" kann - "was anderes fällt mir nicht ein". Und weiter heißt es: "Weltschmerz als Liedinhalt ist gar nicht so mein Ding, denn da ist eine Sache, von der ich viel lieber sing'. Natürlich tut die Liebe ganz oft auch furchtbar weh, doch trotzdem ist das was, von dem ich einiges versteh'."

OB-Kandidatur in Mülheim: "Eine persönliche Zaubertür"

Mit dem Song sei er richtig glücklich, es sei sein bester jemals, verkörpere perfekt, was er ist. "Ich war noch nie so bei mir wie jetzt." Dass er so manchem Lied der Ärzte ähnelt, liegt auch daran, dass sein Produzent Uwe Hoffmann ist, der schon seit den späten 80er Jahren einen großen Teil der Musik der Deutsch-Pop-Rock-Band produziert. Ein ganzes Album - diesen Stress will sich Andy Brings nicht mehr antun. "Das Albumformat ist auserzählt", sagt er. Einfach nur Musik machen will er.

Die OB-Kandidatur, die vielen Begegnungen, Bekanntschaften, Freundschaften, die dadurch entstanden sind; für Brings ist das "eine persönliche Zaubertür" gewesen, durch die er gegangen ist. Es gebe zwar nichts, dass ihn glücklicher mache als Musik, aber er brauche eben nicht nur Musik zum Glücklichsein.

OB-Kandidatur hat Andy Brings seiner Heimat Mülheim nähergebracht

Die Kandidatur habe ihm auch seine Heimatstadt nähergebracht. Zwar ist er hier geboren und aufgewachsen, doch den Großteil seiner Zeit verbrachte er woanders, war auf Tour, produzierte mit Hoffmann in Spanien. Jetzt hat er einen Teil des Videos zum "Raumschiff nach Hawaii" in der Freilichtbühne gedreht, ist sachkundiger Bürger im Kulturausschuss, will Mülheim mitgestalten.

Dazu gehört auch, dass er die Merchandise-Artikel rund um seine Single im 4330-Laden von Jörn Gedig vertreibt, . Dort gibt es neben der CD mit "Raumschiff nach Hawaii" und der Single "Anker" Pullis und Shirts mit Andy-Brings-Cartoons, entworfen vom Bochumer Cartoonisten Oli Hilbring. "Man muss dran glauben, machen und unterstützen. Und ich glaube an Jörn und sein Geschäft."

Ab sofort kann die Single "Raumschiff nach Hawaii" auf allen gängigen Musik-Streaming-Diensten gehört werden. Andy Brings möchte, dass "mein Raumschiff abhebt und dem Zuhörer gute Gefühle und Träume bereitet". Wie viele Zuhörer es dann sein werden, sei nicht entscheidend, "sondern die Tiefe". Einer habe ihm nach dem Hören des Liedes gesagt: "Wenn das von den Ärzten wäre, wäre es ein Nummer-1-Song." Mal sehen.

INFO: Andy Brings als OB-Kandidat

- Dass ihn Die Partei gefragt hat, ob er OB-Kandidat werden möchte, sei die beste Idee gewesen, "leider nicht meine eigene", sagt Andy Brings mit einem Lächeln.

- Er holte bei der Oberbürgermeisterwahl im September 6,1 Prozent der Stimmen. Die Partei bekam 4,5 Prozent der Stimmen und zwei Sitze im Rat.