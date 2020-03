Mülheimer AOK schränkt ab sofort persönliche Beratung ein

Mülheim Die AOK-Geschäftsstelle in Mülheim reagiert auch auf die Corona-Krise und schränkt ihre Kontakte zu Kunden ein. Ausnahmen sind aber möglich.

Die AOK-Geschäftsstelle in Mülheim reagiert auch auf die Corona-Krise und schränkt ihre Kontakte zu Kunden ein. Ausnahmen sind aber möglich.

Eine persönliche Beratung in den AOK-Geschäftsstellen sei fortan nur noch nach vorheriger telefonischer Anmeldung möglich, teilt die Regionaldirektion Essen-Mülheim der Krankenkasse an.

AOK: Persönliche Beratung nur in dringenden Fällen

Um eine schnelle Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern und die Zahl der Neuinfektionen zu begrenzen, bittet die AOK Rheinland/Hamburg ihre Versicherten, bis auf Weiteres nur in dringenden Fällen nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung eine persönliche Beratung in den Geschäftsstellen in Anspruch zu nehmen. Versicherten stünden aber weiter uneingeschränkt alle Kontaktkanäle zur Verfügung: Das AOK-Clarimedis Servicecenter und die Online-Geschäftsstelle stünden für alle Anliegen der Kunden rund um die Uhr zur Verfügung, auch per E-Mail oder Fax bleibt die AOK erreichbar.

Kunden aus Mülheim erreichen die AOK zur Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0201/20110. Die Online-Geschäftsstelle (OGS) bietet die Möglichkeit, Anliegen unkompliziert von unterwegs oder von zu Hause zu erledigen. Den Zugang zur OGS finden Kunden unter rh.meine.aok.de oder über die Meine-AOK-App. Briefkästen der Geschäftsstellen werden tagsüber stündlich geleert. Speziell zum Thema Corona-Virus ist die AOK-Servicehotline unter 0800/1265265 rund um die Uhr erreichbar.