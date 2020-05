Mülheimer Bauwerke sind beim Tag der Architektur nicht dabei

Wenn Architekturfreunde in diesem Jahr wieder am „Tag der Architektur“ (20. und 21. Juni) Wohnhäuser und Bauwerke, Quartiere und Parks besuchen, werden sie in Mülheim nicht fündig werden können: In 100 Städten und Gemeinden in NRW werden 180 Architekturprojekte öffentlich vorgestellt. Mülheim an der Ruhr ist aber in diesem Jahr, dem 25. Jahr der Veranstaltung, nicht mit dabei.

Angefragt bei der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen hieß es, dass es aus Mülheim in diesem Jahr keine Anmeldung zur Teilnahme ergeben habe, obwohl jährlich alle Mitglieder zur Teilnahme aufgerufen worden seien. Die Anmeldefrist ist inzwischen verstrichen, so dass interessierte Mülheimer zum „Tag der Architektur“ in andere Städte fahren müssen, wo man dann vom Architekten persönlich erläutert bekommt, wie sein oder ihr Entwurf zustande kam.

Zuletzt wurde nur ein Gebäude in Mülheim öffentlich gezeigt

In den vergangenen Jahren war das noch anders. So wurden unter anderem die historische Parkanlage Finkenkamp/Bromersfeld auf der Heimaterde vorgestellt oder auch der Kindergarten von Aldi Süd an der Burgstraße in Styrum. Das Haus der "Burgmäuse" war schon im vergangenen Jahr das einzige Gebäude beim „Tag der Architektur“.

Das bundesweite Motto des Tags der Architektur lautet diesmal „Ressource Architektur“. Es gehe darum, die Bedeutung und Qualitäten von Bestandsgebäuden hervorzuheben, so die Architektenkammer. Architektur-Interessierte können alle Objekte über eine Internet-Datenbank sowie die geplanten Öffnungszeiten einsehen unter: www.aknw.de. Die Architektenkammer NRW stellt zudem alle Bauten und Objekte zum „Tag der Architektur 2020“ in einer umfangreichen Broschüre vor, die kostenlos bezogen werden kann: über das Bestellformular unter www.aknw.de, telefonisch unter Tel.: (0211) 49 67-12 oder -713 bzw. per Mail an tda@aknw.de.