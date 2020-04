Mülheimer Feuerwehr rückte aus: Essen brannte auf dem Herd

Die Mülheimer Feuerwehr rückte am Mittwochnachmittag nach Dümpten zu einem Hochhaus aus.

Mülheim. Mülheimer Feuerwehr rückte am Nachmittag nach Dümpten zu einem Hochhaus aus. Am Ende musste die Kräfte eine Wohnung nicht löschen, nur lüften.

Die Feuerwehr rückte am Nachmittag nach Dümpten aus: Aus einem Hochhaus wurde ein Brand gemeldet.

Gegen 16 Uhr hatte ein Anrufer die Feuerwehr alarmiert, weil er Rauch aus einem Hochhaus in Dümpten beobachtet hatte. Die Leitstelle schickte einen Löschzug der Feuerwache 2 in Heißen zur Straße Im Beckerfelde. Weitere Einsatzkräfte wurden von der Feuerwache 1 in Broich entsendet.

Die Kräfte der Feuerwehr konnten vor Ort schnell Entwarnung geben: Der Rauch kam von angebranntem Essen auf dem Herd. Die Wohnung konnte nach kurzem Lüften der Bewohnerin wieder übergeben werden. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.