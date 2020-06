Mülheimer Gesamtschule verleiht Abi-Zeugnisse im Autokino

Mülheim. Weil eine Zeugnisverleihung mit Familien in der Schule nicht möglich wäre, hat die Willy-Brandt-Schule eine Alternative gefunden: das Autokino.

Unter besonderen Bedingungen hat der Abiturjahrgang 2020 seine Prüfungen abgelegt und musste verzichten auf Rituale wie die Mottowoche und eine große Feier am letzten Schultag. Nun hat sich die Willy-Brandt-Schule in Mülheim aber für die Zeugnisverleihung der Absolventen etwas Besonderes überlegt: Sie findet im Autokino am Flughafen Essen/Mülheim statt.

Normalerweise werden die Zeugnisse in der Aula verliehen – unter Einhaltung der Abstandsregeln wäre das nicht umsetzbar gewesen in diesem Jahr. Auch der Abi-Ball in der Stadthalle war deshalb schon abgesagt worden. Und so hat die Gesamtschule eine kreative Lösung gefunden: Die Zeremonie wird auf eine überdachte Bühne am Autokino verlegt und auf die große LED-Leinwand übertragen.

Zeugnisverleihung wird auch per Live-Stream übertragen

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit diesem Highlight unseren Schülerinnen und Schülern einen schönen Abschluss geben können“, sagt der stellvertretende Schulleiter Mathias Kocks. Sonst hätten Familien nicht teilnehmen dürfen an der Feier, so können sie die Verleihung aus ihren Autos miterleben, der Ton läuft über das Radio. Wer es nicht schafft, ins Autokino zu kommen, kann sich die Zeremonie über einen Live-Stream im Internet angucken.