Mülheimer halten sich in großer Mehrheit an Maskenpflicht

Mülheim Die Mülheimer halten sich überwiegend an die Maskenpflicht - in Bussen und Bahnen und in Geschäften. Auf der Straße atmen einige lieber durch.

In der Mülheimer Innenstadt halten sich am Montag fast alle Menschen an die Maskenpflicht, manche tragen medizinische, viele auch Alltagmasken aus Stoff. "Etwa fünf Prozent der Leute kommen ohne Mund-und-Nasen-Schutz", sagt ein Security-Mann vor dem Einkaufszentrum Forum. Meist seien das ältere Menschen, die noch keine Maske hätten oder einfach keine tragen wollen. Sie werden natürlich nicht reingelassen in die Mall.

An Haltestellen sind alle vermummt

Strikt an die Vorgaben halten sich auch die Menschen, die an der zentralen Haltestelle am Schloßstraßenquartier stehen und auf Bus oder Bahn warten. Alle tragen hier eine Maske, in einer Straßenbahn sieht man allerdings zwei Männer, die zwar einen Mundschutz dabei haben, ihn aber runtergezogen haben unters Kinn - was laut Anweisungen der Ruhrbahn natürlich nicht erlaubt ist.

"Ich trage die Maske erst seit heute. Es ist ja Pflicht, aber es ist nervig", sagt Angelique Kocken, die nach ihrer Straßenbahn Ausschau hält. Sie ist schwanger, hat Asthma und bei dem warmen Wetter sei es unter der Maske einfach stickig. "Ich finde das mit der Maskenpflicht gut. Vorher war man einfach zu bequem, eine Maske aufzusetzen", urteilt ein Mann, der vor dem Taschenladen auf seine Frau wartet. Ungewohnt, aber nicht störend, findet er das Tragen seines einfachen medizinischen Mund-Nase-Schutzes.

Weitere Eindrücke folgen in Kürze.