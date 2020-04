Mülheimer Initiativen starten alternative Ostereier-Suche

In diesem Jahr muss der Osterhase leider zu Hause bleiben. Nahezu alle öffentlichen Eier-Such-Aktionen fallen wegen der Corona-Krise aus. Doch einige Mülheimer Initiativen sind kreativ geworden und haben sich Aktionen ausgedacht, bei denen Kinder trotzdem mitmachen können.

Wer über die Oster-Feiertage vom 11. bis 13. April Lust auf eine Radtour oder einen Spaziergang im Grünen hat, sollte Ausschau nach speziellen Überraschungen halten. Die Initiative "Parents for Future" hat im gesamten Stadtgebiet Samentütchen versteckt, die Wildblumen-Samen enthalten - diese bilden die Lebensgrundlage der heimischen Insekten. Wer eine solche Tüte findet, kann die Samen verstreuen und sich später über ein bunteres Mülheim freuen.

An ersten Stellen im Stadtgebiet ausstreuen

Am besten sei es, so die "Parents for Future", die Samen an bisher tristen Landschaftsstreifen, Wegen oder Rasenflächen zu streuen. Aber Vorsicht: Nicht im Wald oder in Landschafts- und Naturschutzgebieten. Alle Verstecke sind gut mit Kindern zu erreichen. Hinweise auf die Standorte gibt es auf muelheim-ruhr.parentsforfuture.de

Die Aktion kommt ohne direkten Kontakt aus, die Teilnehmer sollen sich alleine oder nur mit den Mitgliedern ihrer Wohngemeinschaft auf den Weg machen. Die Tütchen sind so befestigt, dass nur jeder sein eigenes Tütchen anfassen muss und kein Infektionsrisiko bestehe. Ursprünglich war die Aktion für das Stadtradeln gedacht, das aber wegen Corona auf die Zeit nach den Sommerferien verschoben wurde.

Auf der Facebook-Seite der Eltern-Initiative dürfen anschließend Fotos von der Samen-Suchaktion gepostet werden. Ein Tütchen reicht für etwa 150 Quadratmeter. "Daher wäre es schön, wenn jeder nur so viel nimmt, wie er realistisch verstreuen kann", so die Initiatoren.

Auch die Jusos haben eine besondere Aktion geplant

Zum ersten Mal seit 31 Jahren muss der Osterhase der Mülheimer Jusos seine Eier-Suche am Kloster Saarn absagen und zu Hause bleiben. Damit die Kinder aber nicht allzu enttäuscht sind, liefert der Juso-Osterhase am Sonntagmorgen, 12. April, kostenlos bis zu 100 kleine Ostertüten vor die Haustüren der Kinder im Stadtgebiet. "Damit die Kleinsten zu Hause trotzdem Spaß beim Suchen haben", sagt Juso-Vorsitzende Laura Libera.

Bei Interesse können sich Eltern unter info@juso-mh.de melden. Bitte Anzahl der suchenden Kinder, Name und Adresse nicht vergessen.