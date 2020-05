Mülheimer Künstler mit witzigen Arbeiten bei NRW-Wettbewerb

Laas Abendroth überzeugte die lokale Mülheimer Jury mit seinen witzigen und provokanten Arbeiten auf Anhieb. In Schriftbildern, Filmen, Multiples und Installationen hinterfragt er die Rolle des Künstlers und die Mechanismen des Kunstbetriebs. Es ist der Überfluss, der ihn beschäftigt: Ob es der Überfluss an Kunstwerken oder an Zeit ist, Laas Abendroth findet oftmals überraschende Formen, um seine Botschaften zu vermitteln.

Neben dem Mülheimer Vertreter Laas Abendroth sind weitere ausgewählte Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Malerei, Skulptur, Installation, zeitbasierte Medien und Fotografie zu dem Kunstpreis zugelassen. Zehn der verbliebenen Teilnehmer haben die Chance, je 5000 Euro in Form eines Stipendiums zu gewinnen.