Mülheimer Kunstverein stellt sein neues Programm vor

Exkursionen, Künstlergespräche, Musik- und Filmreihen: Der Mülheimer Kunstverein hat sein Angebot für das Jahr 2020 ausgeweitet und möchte damit noch mehr Menschen als zuvor erreichen. Nun stellen die Mitglieder das neue Programm vor.

Am 27. Februar, 18.30 Uhr, laden die Mitglieder zu einer neuen Veranstaltungsreihe in die Galerie D’Hamé an der Wallstraße 15 ein. „Film und Kunst“ zeigt Künstler-Porträts. „Zum Auftakt wird ein Film über die Künstlerin Meret Oppenheim gezeigt“, berichtet Sabine Falkenbach, Museumspädagogin und Mitglied des Kunstvereins. Meret Oppenheim war unter anderem zusammen mit André Breton, Luis Buñuel, Max Ernst eine der wichtigsten Vertreterinnen des Surrealismus.

Zahlreiche Exkursionen geplant

Ein Künstlergespräch mit Julian Reiser, der aktuell im Museum Temporär an der Schloßstraße ausstellt, soll es am Sonntag, 8. März, zur Finissage geben. Ab 11.30 Uhr stellt er sich den Fragen der Gäste. Julian Reiser ist bereits der zweite Stipendiat der Stadt Mülheim, der nach seinem Examen an der Kunstakademie Münster für zwölf Monate mietfrei eines der sechs Künstlerateliers im Schloß Styrum nutzen konnte.

Der Kunstverein bietet auch Exkursionen an: Die erste in diesem Jahr führt am Samstag, 14. März, zum Kunstpalast Düsseldorf. Dort sind Werke der Künstlerin Angelika Kauffmann zu sehen. „Das Œuvre von Angelika Kauffmann ist breitgefächert und repräsentativ für den internationalen Klassizismus im Zeitalter der Aufklärung und Empfindsamkeit“, heißt es in der Ankündigung des Kunstvereins.

Neues Format: Musik und Kunst

Mülheim Kunstverein unterstützt auch Museumsführungen Der Neujahrsempfang des Kunstvereins findet am 6. Februar im Museum Temporär an der Schloßstraße 28-30 statt. Begleitet von musikalischen Klängen vom Duo M’ mit Veronika Hagen (Violine) und Patrick Hagen (Klarinette) begrüßt der Verein das neue Jahr und bietet Mitgliedern bei Buffet und Getränken ein Forum, um sich auszutauschen. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Anmeldungen sind unter 0173/927 49 87 oder info@muelheimer-kunstverein.de möglich. Der Mülheimer Kunstverein unterstützt auch die öffentlichen Sonntagsführungen in den Ausstellungen des Museums Temporär, die für Mitglieder kostenlos sind. Die Termine werden auf der Homepage veröffentlicht: muelheimer-kunstverein.de Der Kunstverein hat derzeit über 300 Mitglieder, der Mitgliedsbeitrag liegt bei 35 Euro im Jahr, 50 Euro für Ehepaare. Schüler zahlen 5, Künstler 10 Euro.

„Ein weiteres neues Format heißt ‘Musik und Kunst’“, sagt Sabine Falkenbach. „Diese Reihe möchte bildende Kunst und Musik verbinden.“ Texte, Gedichte und ein kleines Theaterstück von Pablo Picasso sind in der Veranstaltung mit dem Titel „Picasso geht spazieren“ am Freitag, 27. März, 18.30 Uhr in der Galerie D’Hamé, Schloßstraße 29, zu sehen und zu hören. Dazu spielt Musik seiner Zeit: Soler, Bevilaqua, Mario Gangi oder Isaac Albeniz. Kosten: 15 Euro.

„Spektakulär wird es bei der Exkursion am 4. April zum Museum unter Tage in Bochum“, verspricht Sabine Falkenbach. Als Dauerausstellung werden unter dem Titel „Weltsichten: Landschaft in der Kunst“ etwa 350 Werke der Landschaftskunst seit dem 15. Jahrhundert, vom klassischen Ölgemälde bis zur Video-Sound-Installation, gezeigt. Kosten ohne Eintritt: 28 Euro; Nichtmitglieder: 35 Euro.

Spektakulärer Geheimtipp: Das Museum in Voorlinden

Neu ist auch das niederländische Museum Voorlinden in Wassenaar im Programm des Kunstvereins. „Ein spektakulärer Geheimtipp“, verspricht Falkenbach. Das Museum beherberge eine der bedeutendsten privaten Kunstsammlungen der Niederlande, die der Unternehmer Joop van Caldenborgh zusammengetragen hat – und für die er eine beeindruckende Spielstätte hat bauen lassen. „Dort ist auch eine exklusive Führung durch den Park für uns möglich.“ Am Donnerstag, 7. Mai, 8.30 - 19.30 Uhr. Kosten: 85 Euro.

In die Nachbarstadt Essen geht es am Samstag, 27. Juni, 14 Uhr, zur Ausstellung „Keith Haring“ ins Folkwangmuseum (Kosten ohne Eintritt: 12 Euro). Das zweite Halbjahr startet dann am Samstag, 25. Juli, ab 9.15 Uhr mit einem Ausflug ins Haus Opherdicke nach Unna. Dort besichtigen die Teilnehmer das Wasserschloss und das ehemalige Rittergut Holzwickede, das zu den schönsten Baudenkmälern der Region gehört. Kosten ohne Eintritt: 28 Euro; Nichtmitglieder 35 Euro. Nach Zwolle fahren Besucher dann am Samstag, 29. August, ab 9 Uhr. „Wir besuchen das Museum der bildenden Künste im historischen Zentrum der alten Hansestadt“, so Falkenbach. Kosten ohne Eintritt: 28 Euro; Nichtmitglieder 35 Euro.