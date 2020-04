Mülheimer Ledermuseum verkauft selbst genähte Stoffmasken

Im Mülheimer Ledermuseum kann man am Wochenende Mundschutzmasken kaufen - allerdings nicht aus Leder, sondern aus Stoff.

Das Leder- und Gerbermuseum in Saarn musste schließen, aber hinter den Türen wurde gewerkelt: Das Team hat Mundschutzmasken hergestellt, damit wenigstens ein bisschen Geld in die Kasse kommt. Verkauft werden sie am Samstag von 9 bis 13 Uhr und Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Für Besucher ist das Ledermuseum an der Düsseldorfer Straße 269 durch den Seiteneingang erreichbar. Auch der Museumsshop öffnet am Wochenende.