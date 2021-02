Reisebericht Mülheimer lernen das Leben in Armenviertel in Accra kennen

Mülheim Die Mülheimer Sabine und Ekkehart Vetter besuchten ihre Tochter und deren Familie in Ghana. Ihr Mann hat im Armenviertel eine Schule gegründet.

Sabine und Ekkehart Vetter sind reiselustige Leute. Zum Jahreswechsel 2020/21 wollten sie eigentlich ihren Sohn und dessen Familie in Niger besuchen. Jonas Vetter ist dort als Entwicklungshelfer tätig. Doch die Corona- und Quarantäne-Bestimmungen in dem Wüsten- und Savannenstaat machten den Mülheimer Eheleuten einen Strich durch die Rechnung. Sie änderten ihren Plan und flogen nach Ghana.

Besuch bei der Tochter in Accra

In der ghanaischen Hauptstadt Accra lebt nämlich ihre Tochter Judith mit ihrem Mann Louis Wonder und dem kleinen Ben (fast 1). Auch sie leisten soziale Arbeit, der Schwiegersohn der Vetters hat im Armenviertel James Town vor Jahren eine Schule (Universal Wonderful Street Academy) gegründet, um den Straßenkindern den Weg zur Bildung zu ebnen. Eine zweite Schule in einem kleinen nicht weit entfernten Fischerort am Meer ist gerade im Bau.

Der Familienbesuch in Westafrika war natürlich auch durch die Pandemie beschattet. Mehrfach wurden die Vetters bei Einreise und Ausreise getestet. "Corona wird in Ghana anders erlebt als bei uns. Niemand weiß, wie verbreitet die Krankheit im Land ist. Die Zahlen, die die Regierung veröffentlicht, können nicht stimmen", berichtet Sabine Vetter. Eine richtiges amtliches Meldesystem gebe es ohnehin nicht. Und: "Wer ins Krankenhaus geht, ist ohnehin fast tot. Arme Menschen können sich einen Klinikaufenthalt ansonsten gar nicht leisten."

Corona-Regeln werden vielfach nicht eingehalten

Eine Maskenpflicht existiert zwar und die Restaurants müssen eigentlich geschlossen bleiben, aber kaum jemand halte sich an die Regeln." Sobald keine Polizei in der Nähe ist, wird wieder aufgemacht". Dafür würde an Orten mit viel Publikumsverkehr, etwa vor großen Supermärkten, die Temperatur gemessen. "Mit Thermometern, die nicht funktionieren. Ich hatte 34 Grad", erzählt Sabine Vetter.

Sie und ihr Mann haben sich vom Coronavirus aber nicht den interessanten Aufenthalt vermiesen lassen. Sie haben viel gesehen, auch viel erlebt, schöne Stunden verlebt mit den "fröhlichen Ghanaern" und ihrer Familie. Sie haben darüber gestaunt, wie viele Weihnachtsgottesdienste in den Straßen gefeiert wurden, haben nette Restaurant am Meer besucht und köstliche Fischgerichte probiert. Und sie haben die Weihnachtsfeier der Street Academy miterlebt - ein mitreißendes Straßenfest, zu dem an die 500 Menschen kamen.

Schule für Straßenkinder funktioniert gut

Die Schule ihres Schwiegersohnes im ältesten Stadtteil James Town, "einem Slum der härteren Sorte", funktioniert dank vieler Spenden aus dem Ausland gut, 180 Schüler werden hier mittlerweile von mehreren Lehrern unterrichtet. Für die größeren Kinder haben die Vetters gespendete Laptops aus Mülheim mitgebracht.

In James Town fehlt es andererseits an vielem, zum Beispiel an einem Wasseranschluss. Alle zwei Wochen lässt der Schuldirektor einen Wasser-Lkw kommen, der die Schule und die Nachbarschaft mit Wasser versorgt. Auch türmt sich der Plastikmüll im nahegelegenen "Fishing Village". Der Fischerhafen liegt mittlerweile brach. Eine chinesische Baufirma hat das Areal gekauft, will dort einen ganz neuen Hafen für Accra bauen.

Zweigstelle der Schule ist ein Lichtblick

Gefreut haben sich Sabine und Ekkehart Vetter darüber, dass der Aufbau der Schul-Zweigstelle in Old Ningo vorankommt, wenn auch langsam. "'Dort wird eben alles von Hand gemacht, es gibt keine Geräte und Maschinen. Deshalb dauert es länger", weiß Sabine Vetter. Menschen aus dem Dorf können als Tagelöhner hier Geld verdienen, Arbeit gibt es ansonsten keine. 200 Schüler sollen in der Schule einmal aufgenommen werden, man möchte auch Erwachsenenbildung betreiben. Ein Lichtblick für die Menschen in einer bitterarmen Region.

INFO: Die Schule

Louis Wonder, der Schwiegersohn der Vetters, ist außerdem Musiker und Trommelbauer. Er gibt auch in Deutschland Konzerte und Workshops.

Seine Schule in Accra wird durch den Förderverein der

Universal Wonderful Street Academy e.V. unterstützt. Infos und Reisebericht unter www.fuwsa.de