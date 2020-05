Mülheimer Ordnungsamt musste am Wochenende kaum einschreiten

Mülheim Fast alle Mülheimer haben sich am Samstag und Sonntag offenbar an die Corona-Auflagen gehalten. Hier die Bilanz des Ordnungsamtes.

Ein ausgesprochen ruhiges Wochenende meldet das Mülheimer Ordnungsamt. Diesmal gab es nur sechs Platzverweise wegen Missachtung der Corona-Auflagen, eine Woche zuvor waren es 272.

Laut Lagebericht, denn das Ordnungsamt jeweils am späten Sonntagabend verfasst, wurden 51 Kontrollen durchgeführt, davon 44 im öffentlichen Raum und sieben in Gewerbebetrieben. Keine einzige Ordnungswidrigkeit wurde angezeigt, lediglich sechs Platzverweise ausgesprochen. "Keine besonderen Vorkommnisse", so die Bilanz des Ordnungsamtes.

Null Ordnungswidrigkeiten angezeigt

Insgesamt 14 städtische Mitarbeiter waren im Einsatz, unterstützt von einem Sicherheitsdienst am Corona-Diagnosezentrum in Saarn.

Vielleicht auch wegen des wechselhaften Wetters war es damit deutlich entspannter als am Wochenende zuvor: Da hatte es vor allem rund um den Kiosk am Entenfang so viel Trubel gegeben, dass die Bude geschlossen wurde.