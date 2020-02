Bei einem Unfall in Mülheim ist ein 29-Jähriger verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mülheim. Bei einem Unfall in Mülheim ist ein 29 Jahre alter Rollerfahrer verletzt worden. Ein Mercedes-Fahrer soll beteiligt gewesen sein – und flüchtete.

Mülheimer Rollerfahrer verletzt – Mercedes-Fahrer flüchtet

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmorgen ein Rollerfahrer auf der Arndtstraße in Mülheim verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem Mercedesfahrer, der an dem Unfall beteiligt sein soll.

Der 29-Jährige fuhr mit seinem Roller auf dem rechten Fahrstreifen der Arndtstraße in Richtung Sandstraße, als offenbar plötzlich ein schwarzer Mercedes von der linken auf die rechte Spur wechselte. Der Rollerfahrer versuchte auszuweichen und machte eine Vollbremsung, dabei rutschte ihm der Roller weg. Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich. Der Mercedes-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0201/829-0 melden