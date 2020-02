Mülheimer Shop „Styleline“ bietet Mode, Deko und Feinkost an

Mülheim. Lisa Grein und Volkan Ünal haben in Mülheims Innenstadt den neuen Shop „Styleline“ eröffnet. Am Löhberg bieten sie Mode, Blumen und Dekoratives.

Einen Mix aus Feinkost, Fashion und Floristik bieten Lisa Grein und ihr Mann Volkan Ünal in ihrem neuen Laden am Löhberg 35 in der Mülheimer Innenstadt an. Das „Styleline“ hat seit dem 1. Februar geöffnet und will Kunden mit speziellen Angeboten locken.

„Wir sind ein Concept Store“, sagt Inhaberin Lisa Grein (28). Bedeutet: In ihrem Laden präsentiert das Ehepaar eine Kombination von verschiedenen Sortimenten. In diesem Fall Deko-Artikel kombiniert mit frischen Blumen und Feinkost-Angeboten, darunter etwa Whisky- oder Landbier-Senf, Chili- oder Zitronengras-Öl.

Drei Jahre in Castrop-Rauxel gearbeitet

In dem Ladenlokal war zuvor ein Pop-up-Shop mit drei Mietern vertreten. Nun wurde eine Wand eingezogen, um die Abtrennung zum „Good Life“-Shop zu haben, der ähnliche Artikel anbietet wie „Styleline“. 55 Quadratmeter ist der Styleline-Shop nun groß. Für das Ehepaar liegt das Ladenlokal genau an der richtigen Stelle. „Wir wollten bewusst in diese Ecke der Innenstadt, weil hier viel Neues entsteht“, sagt Lisa Grein. Die vielen Leerstände in der Nachbarschaft schrecken sie nicht. Im Gegenteil: „Es kommen immer mehr neue Geschäfte hinzu, es wird lebendiger.“

Zuvor haben sie das Styleline drei Jahre lang in Lisa Greins Heimatstadt Castrop-Rauxel betrieben. „Nun wollten wir privat wieder in die Heimat meines Mannes nach Mülheim ziehen.“ Daher suchten sich die „Neu-Speldorfer“ die Filiale in Ruhrnähe aus. Und dort blühen frische Schnittblumen in den Vasen vorm Schaufenster, daneben stehen Elefanten und Windlichter mit Kerzen. Weiter hinten finden Damen Oberteile, Tücher, Schmuck oder Handtaschen und Rucksäcke.

Wein-Verkostungen für Kunden anbieten

In einem anderen Regal lagern die Weine der Marke „Sandwiese“, „ein Weingut aus Worms“, erklärt Lisa Grein. „Wir wollen demnächst auch Wein-Verkostungen anbieten.“ Gewürze und Dips können Kunden gleich dazu kaufen, genau wie besondere Tee-, Marmelade-, Öl- oder Essig-Sorten. Ebenso berät die gelernte Mediengestalterin Kunden, die Blumen-Deko für Feste wie Taufen, Hochzeiten oder Geburtstage suchen. „Wir fahren auch raus und beraten in der Location vor Ort.“

Die genauen Termine für die Wein-Verkostungen werden auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Ladens veröffentlicht: @styleline. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 16 Uhr.