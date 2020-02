Gleichstand bei der Gleichstellung ist noch lange nicht erreicht. Die SPD kritisiert mangelndes Gleichstellungsbewusstsein in der Stadtverwaltung und ihren Gesellschaften. Auch die Gehälter seien ungerecht verteilt.

Mülheimer SPD fragt nach weiblichen Führungskräften

„Es ist ein Armutszeugnis für Mülheim, dass sich in den Führungsetagen der städtischen Tochterunternehmen und leider auch der Verwaltungsspitze insgesamt nur eine Frau wiederfindet“, kritisiert Rodion Bakum, Vorsitzender des SPD-Unterbezirks, nach einem Bericht in dieser Zeitung über die Verdienste der Führungskräfte.

„Sogar Dax-Unternehmen übererfüllen inzwischen die seit 2015 gesetzlich festgeschriebene Geschlechterquote von 30 Prozent in Aufsichtsräten. Das wird unserer Gesellschaft in Mülheim nicht gerecht“, meint Bakum. „Zukünftig muss bei Stellenbesetzungen darauf geachtet werden, dass mehr Vielfalt und weibliche Kompetenz in die städtischen Führungsetagen einziehen.“

Differenzen schwer nachvollziehbar

Doppelt bitter sei, dass die „einzige Vielfalt in den Führungsetagen der Mülheimer Kommunalunternehmen beim Gehalt und der Anzahl der Geschäftsführer zu finden sei. Es ist doch schwer nachvollziehbar, warum erfolgreiche Geschäftsführer von Unternehmen mit sozialen Aufgaben wie dem SWB oder den Mülheimer Seniorendiensten nur einen Bruchteil von dem verdienen, was beispielsweise ihre Kollegen bei der Ruhrbahn oder der Sparkasse erhalten. „Leistungsgerechtigkeit sieht für die Mülheimer SPD anders aus“, so Bakum.