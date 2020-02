Mülheimer SPD und MWB würdigen Verstorbenen Jürgen Willmann

Mülheim. Der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und einst hauptamtlicher Vorstand der Mülheimer Wohnungsbau eG starb mit 84 Jahren.

Jürgen Willmann, der ehemalige stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion und einst hauptamtlicher Vorstand der MWB, ist mit 84 Jahren verstorben.

Der gelernte Sozialwirt vertrat die Bürgerinnen und Bürger Mülheims von 1969 bis 1979 im Stadtrat. Von 1972 bis 1976 war er zudem sportpolitischer Sprecher der Fraktion. 2001 wurde ihm für sein ehrenamtliches Engagement der Ehrenring der Stadt Mülheim verliehen.

Vom SWB zum MWB in Mülheim gewechselt

Jürgen Willmann verstarb mit 84 Jahren. Foto: Familie Willmann

Nach einer Lehre als Maschinenschlosser absolvierte der 1936 geborene Mülheimer Jürgen Willmann in den 1960er Jahren ein Studium an der Akademie für Wirtschaft und Politik in Hamburg. Willmann war über 20 Jahre hauptamtlicher Vorstand des MWB. Er war in verschiedenen Unternehmen tätig, ehe ihn sein beruflicher Weg über das kommunale Wohnungsunternehmen SWB schließlich zum MWB führte. Unter der Vorstandstätigkeit von Jürgen Willmann übernahm die Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft die Saliersiedlung in Broich, deren Erhalt damit gesichert werden konnte, und die heute unter Denkmalschutz steht.

Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus MülheimDer SPD-Vorsitzender Rodion Bakum und Fraktionschef Dieter Spliethoff würdigten den Verstorbenen als engagiertes und langjähriges Mitglied: „Drei Tage vor seinem Tod jährte sich sein Parteieintritt zum 60. Mal. Die SPD und unsere Stadt haben ihm viel zu verdanken.“ Die MWB betonte, dass Willmann sich stets mit aller Kraft für das Wohl der Mitglieder eingesetzt hatte.