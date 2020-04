Mülheimer Trainerin bietet Indoor- statt Outdoor-Fitness

Sport mit der ganzen Familie an der frischen Luft: Das Konzept von Gruppenfitnesstrainerin Alma Baumann ist in Mülheim einzigartig. Anstatt in – oft stickigen und überfüllten – Fitnessräumen, trainiert Alma Baumann mit ihren Sportgruppen in der Natur. Mitmachen kann jeder. Eltern mit Kindern, Paare, Singles, sogar Hunde sind bei den Outdoor-Kursen willkommen. Doch auch die Broicherin musste ihre Sportkurse nun aufgrund der Corona-Maßnahmen ins heimische Wohnzimmer verlegen. Aus Outdoor wurden Indoor-Kurse.

Jeden Tag bietet sie nun ihren Kunden und anderen Sportinteressierten Fitnesskurse per Live-Video auf Instagram. Alle Videos sind später auch auf ihrem Youtube-Kanal jederzeit abrufbar. Schon vor Corona mussten die Kunden der 38-jährigen Mülheimerin keine Verträge abschließen.

HTC-Uhlenhorst gehört zu Kunden der Mülheimer Trainerin

„Ich nehme pro Person und pro Training fünf Euro, so können die Leute auch spontan und flexibel entscheiden, ob und wann sie zum Training kommen“, sagt Baumann, die sich vor vier Jahren mit ihrem Konzept „familiyfitness“ selbstständig gemacht hat. Schüler und Studenten zahlen drei Euro. „Genauso halte ich es jetzt mit meinen Kursen über Instagram, wobei jeder aber nur das zahlen soll, was er in dieser für viele Menschen auch finanziell schwierigen Zeit zahlen kann und möchte.“

Denn, so die junge Mutter eines Sohnes, sei es in Zeiten von Corona doch wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. „Meine Kunden helfen mir ja auch damit, dass sie – trotz der vielen Gratisangebote im Netz – weiter mit mir trainieren.“

Zu den Kunden der Fitnesstrainerin gehört auch der HTC Uhlenhorst. Regelmäßig trainiert Baumann mit Vereinsmitgliedern im Broich-Speldorfer-Wald. Auch das muss in Zeiten des Kontaktverbotes ausfallen. Deshalb produziert sie spezielle Workouts für den Youtube-Kanal des HTC, die die Muskeln stärken, die bei den Hochleistungssportlern besonders belastet werden. Aber auch Videos, um andere Vereinsmitglieder fit zu halten.

250 Sportbegeisterte trainieren regelmäßig mit Mülheimerin

„Mir ist es wichtig, dass sich die Leute bewegen und weiter Sport machen“, so Baumann. „Das ist in einer Zeit, in der man so eingeschränkt ist, nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele wichtig.“ Rund 250 Sportbegeisterte trainieren regelmäßig mit der Mülheimer Fitnesstrainerin, die sich ständig weiterbilden lässt und Zusatzqualifikationen, etwa im Bereich der Rückengymnastik und im funktionalen Training gemacht hat.

Normalerweise sind die Outdoor-Sportler mit Kind und Kegel an der Ruhr, im Uhlenhorst, in der Müga oder an der Sechs-Seen-Platte unterwegs. Um allen Kunden gerecht zu werden, bietet die Outdoor-Spezialistin ihre Kurse zu ganz unterschiedlichen Zeiten an. Denn oft hätten Menschen, die im Schichtbetrieb arbeiten, Probleme, regelmäßige Termine einzuhalten, da ihre Arbeitszeiten zu unregelmäßig seien.

Corona-Kontaktverbot: Mehr Herausforderung statt Einschränkung

Mülheim Youtube und Instagram Die Live-Videos sendet Alma Baumann bei Instagram unter alma.familyfitness (www.instagram.com/alma.familyfitness). Außerdem sind die Videos jederzeit auf dem Youtube-Kanal „Alma Baumann“ abrufbar. Weitere Informationen auch zu den aktuellen Trainingszeiten gibt es auf www.alma-familyfitness.de oder unter 0176 34607962.

Dass sie ihre Kunden nun seit einiger Zeit nicht mehr durch die Natur jagen kann, sieht Alma Baumann eher als Herausforderung denn als Einschränkung an. „Es ist etwas ganz anderes, eine schöne Abwechselung, die auch Chancen bietet“, findet die energiegeladene Sportlerin, die sich an ihren neuen Trainingsplan zunächst auch etwas gewöhnen musste. „Draußen ist das Training zwar effektiver, alleine zuhause müssen meine Kunden aber mehr darauf achten, dass sie die Übungen richtig machen und schulen so auch die eigene Körperwahrnehmung.“

Auch an Motivation fehlt es Baumann in der Krisen-Zeit nicht. „Einen inneren Schweinehund kenne ich nicht und ich reiße auch andere Menschen gerne mit.“ So lange die Kontaktsperre noch gilt, wird Baumann ihre Kunden daher weiter mit ihren Workouts auf Instagram und Youtube fit und bei Laune halten. „Es reicht ja schon zwei, drei Mal die Woche für 30 Minuten, um sich besser zu fühlen.“