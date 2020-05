Mülheimerin (77) gibt Betrügern Socken statt Geld im Karton

Mülheim. Eine Mülheimer Seniorin (77) hat drei Trickbetrüger überführt. Es ist bereits das dritte Mal, dass sie der Polizei bei Festnahmen geholfen hat.

Bereits zum dritten Mal hat eine Mülheimer Seniorin der Polizei dabei geholfen, Trickdiebe zu schnappen. Die gewiefte 77-Jährige ließ sich vemeintlich auf den Trick der Betrüger ein – und übergab ihnen einen Karton voller Socken statt Geld. Es ist das dritte Mal, dass sie der Polizei geholfen hat.

Am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr meldete sich ein Mann bei der 77-Jährigen und behauptete, beim Einbruchsdezernat zu arbeiten und dass sich in der Nähe Einbrecher rumtrieben. Obwohl der Betrüger ununterbrochen mit der Seniorin sprach, schaffte sie es, ihre in der Nähe wohnende Familie zu kontaktieren. Ihr Enkel rief die Polizei an. Außerdem legte sie den Trickbetrügern eine Finte: Sie erzählte, dass sie viele tausend Euro in ihrer Küche versteckt hielte.

Mülheimer Polizei konnte drei Trickbetrüger fassen

Der Mann am Telefon forderte sie auf, das Geld in einen Schuhkarton zu legen – seine Kollegen würden es abholen. Die 77-Jährige legte Socken in den Karton, einer der Betrüger holte ihn ab und lief damit davon, gefolgt von den alarmierten Polizisten. Sie konnten ihn und einen Mittäter schnappen, der Dritte im Bunde konnte als Fahrer mit dem Fluchtwagen einige hundert Meter bis zur Mannesmannallee flüchten, konnte dort aber auch gestellt werden.

Die drei Männer (30,32,38), deren Hintermänner vermutlich aus dem Ausland agieren und auch anriefen, sind festgenommen und werden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt.