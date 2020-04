Mülheimerin findet 20.000 Euro – und gibt sie der Polizei

Mülheim. Eine Mülheimerin (60) hat 20.000 Euro in einer schwarzen Tasche gefunden und sie bei der Polizei abgegeben. Wem sie gehören, ist noch unklar.

Gelegenheit macht nicht immer nur Diebe: Eine 60-jährige Mülheimerin hat am Donnerstagvormittag 20.000 Euro gefunden – und sie der Polizei übergeben.

Gegen 11.40 Uhr betrat die Mülheimerin eine Bankfiliale auf der Eppinghofer Straße, nahe des Forums. In dem Vorraum der Filiale befand sich auf einem Bankautomaten eine schwarze Tasche. Vorsichtig, so die Polizei, öffnete die ehrliche Finderin den Reißverschluss der Tasche und machte eine große Entdeckung: Über 20.000 Euro Bargeld, in Umschlägen verpackt, lagen neben zwei Schlüsseln mutterseelenallein in der Tasche.

Mülheimer Polizei hat 20.000 Euro sichergestellt

Die 60-Jährige nahm die Tasche und meldet sich sofort bei dem Sicherheitsdienst des Forums. Dieser alarmierte unverzüglich die Polizei. Ein Streifenteam der Mülheimer Wache rückte aus und traf die Mülheimerin und den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes am Dieter-aus-dem-Siepen-Platz.

Die Polizei stellte die wertvolle Tasche sicher und brachte sie schnellstmöglich zur Mülheimer Polizeiwache. Dort wird sie nun verwahrt und gegebenenfalls als Fundsache zur Stadt gegeben. Wem die Tasche gehört, dazu gebe es laut einer Sprecherin noch keine Hinweise.