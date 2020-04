Corona: Mülheims kranker OB meldet sich erstmals per Video

Mülheim. Mülheims OB Ulrich Scholten hat sich in einem Video an die Bürger gewendet. Es ist seine erste offizielle Botschaft seit einer Herz-OP im Januar.

Oberbürgermeister Ulrich Scholten hat sich in einer Videobotschaft auf seiner Facebook-Seite an die Mülheimer gewendet. Scholten, der seit einer Operation im Januar nicht mehr aktiv im Dienst ist und bereits seit Oktober krankgeschrieben ist, kündigt an, dass es bis zu seiner Rückkehr noch dauern wird.

Scholten dankt in dem Video seinen Ärzten, Pflegern und Therapeuten, durch deren Behandlung „akute, gesundheitliche Beeinträchtigungen und Gefährdungen abgewendet werden“ konnten: „Ohne sie könnte ich heute diese Rede nicht halten.“

Mülheims OB Scholten sagt nicht, wann er wiederkommt

Weiter nennt er kein konkretes Datum, wann er die Arbeit wieder aufnehmen kann. „Es dauert noch einige Zeit und bedarf einiger Anstrengungen bis zur Wiedererlangung der notwendigen Leistungsfähigkeit und Kraft, die ich für die Ausführung des Oberbürgermeisteramtes benötige.“ Seine Ärzte haben ihm geraten, den aktiven Dienst noch nicht zu beginnen. „Dieser Empfehlung zu folgen, fällt mir natürlich nicht leicht.“

In dem zweieinhalbminütigen Video dankt Scholten zudem seinen Kollegen in der Verwaltung, insbesondere dem Krisenstab und den Krisenmanagement.

Scholten hatte sich im Januar einer Herz-Operation unterziehen müssen. Im Februar hatte er angekündigt, Reha-Maßnahmen zu beginnen. Aus Rathauskreisen ist zu hören, dass er vorerst bis Mitte Mai krankgeschrieben bleibt.