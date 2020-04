Mülheims Netzwerk: Verfahren zu Airport Düsseldorf aussetzen

Das Netzwerk Mülheimer Bürger gegen Fluglärm läuft Sturm gegen das Vorhaben von NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, das Planfeststellungsverfahren zur Erweiterung des Flughafens Düsseldorf ungeachtet der Corona-Krise durch das Stadium der Öffentlichkeitsbeteiligung zu bringen. Auch OB Ulrich Scholten hat das Netzwerk eingeschaltet.

Über die Bezirksregierung ist in der vergangenen Woche die Offenlage zahlreicher neuer Gutachten und Unterlagen zur geplanten Kapazitätserweiterung auch im Mülheimer Amtsblatt angekündigt worden. Bürger sollen vom 4. Mai bis zum 12. Juni die Möglichkeit haben, die Akten zu studieren und diesbezüglich neue Einwände zu erheben.

Mülheimer Netzwerk: Erweiterungsantrag ist abzulehnen

Möglich ist dies im Technischen Rathaus montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 16 Uhr. Es können darüber hinaus Termine vereinbart werden unter 0208/455-7000 oder umweltamt@muelheim-ruhr.de. Die neuen Unterlagen und auch jene in ihrer ursprünglichen Fassung sind auch auf der Seite des NRW-Verkehrsministeriums unter vm.nrw.de abrufbar. Die Frist für (neue) Einwendungen läuft am 26. Juni aus.

Das Netzwerk Mülheimer Bürger gegen Fluglärm fordert, den Erweiterungsantrag für den Düsseldorfer Airport abzulehnen, zumindest aber das Planfeststellungsverfahren während der Corona-Krise und ihren Beschränkungen etwa im Versammlungsrecht auszusetzen. Das Netzwerk hat diese Forderung bei Verkehrsminister Wüst platziert und zudem OB Ulrich Scholten aufgefordert, sich hierfür beim Land einzusetzen.

Netzwerk: Zukunft der Luftfahrt ist wegen der Corona-Pandemie völlig unklar

Das Verfahren um die Flughafen-Erweiterung läuft seit 2015. Gut 40.000 Einsprüche von Bürgern sind aktenkundig. Die Fluglärmgegner bringen aktuell zuvorderst drei Dinge vor, die ihrer Meinung nach in den aktuellen Antragsunterlagen nicht hinreichend geklärt sind. Punkt 1 nimmt Bezug auf die aktuellen Verwerfungen in der Luftfahrtbranche aufgrund der Corona-Krise. „Alle Stimmen gehen davon aus, dass sich der Markt völlig verändern wird und auf Jahre hinweg nicht den Zustand vor der Corona-Pandemie erreichen wird“, so Netzwerk-Sprecher Waldemar Nowak. Damit seien alle Prognosen, die der Flughafen im Verfahren angestellt habe, „bereits jetzt überholt“.

Darüber hinaus vermisst das Netzwerk im Verfahren eine Klimaverträglichkeitsprüfung. Die schreibe das Bundesklimaschutzgesetz seit Ende 2019 für alle nicht abgeschlossenen Planfeststellungsverfahren vor, heißt es. „Die Prüfung muss zu dem Ergebnis kommen, dass die Planfeststellung wegen Verstoßes gegen die Klimaziele abzulehnen ist“, so der Anwalt der Fluglärmgegner, Karsten Sommer.

Den dritten gravierenden Mangel in den Antragsunterlagen sieht das Netzwerk darin, dass nach wie vor ein Kapazitäts- und Risikogutachten nicht vorgelegt worden sei. Es gebe nur „Simulationen“. Wesentliche Engpässe, etwa im Luftraum, bei Rollwegen oder Abstellpositionen, seien ausgeblendet. Schon dadurch werde ein möglicher Planfeststellungsbeschluss nicht gerichtsfest sein, so Sommer.