Neue interaktive Bienenstation im Mülheimer Haus Ruhrnatur

Die täuschend echte Nachbildung eines Bienenhotels erwartet die Besucher des Haus Ruhrnatur in Mülheim seit kurzem auf der ersten Etage. Die bisherige Station an dieser Stelle enthielt seit 1992 lediglich Bilder und verhältnismäßig viel Text – also nicht unbedingt der Liebling vieler Kinder.

„Vielen Menschen ist noch nicht klar, wie abhängig wir von Insekten sind“

Heute ist davon nichts mehr zu erkennen. Insgesamt drei interaktive Bereiche machen auf die Bedeutung von Insekten – am Beispiel der Biene – für unser gesamtes Ökosystem aufmerksam. Vor allem natürlich Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene können hier ein großes Bienenmodell anfassen, den Blick in einen Bienenstock werfen und als Abschluss ihr gesammeltes Wissen in einem kleinen Quiz testen.

Im Mittelpunkt der Station steht allerdings das sogenannte Vernetzungsspiel. Hierbei soll vor allem die Beziehung zwischen Mensch und Umwelt deutlich gemacht werden. Denn „vielen Menschen ist noch nicht klar, wie abhängig wir von Insekten sind“, so die Leiterin des Hauses Christa Schragmann.

Die Bestäubung von Blüten, aber auch die Zersetzung von toten Tieren seien elementar wichtig für unser Ökosystem. Daher wünscht sich Schragmann, dass Insekten in Zukunft „weniger beängstigend, sondern als nützlich“ wahrgenommen werden.

Enge Kooperation mit RWW

Oftmals haben schon gewöhnliche Unkrautvernichter sowohl für Insekten, aber auch für unser Grundwasser negative Folgen. Deshalb hat sich auch die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) stark an der Realisierung des Projekts beteiligt.

Im ganzen Haus Ruhrnatur soll schließlich auch für den Schutz der natürlichen Ressourcen sensibilisiert werden, insbesondere des Wassers. „Leute zum Nachdenken bringen, ohne direkt mit dem Finger aufzuzeigen“, ist für Ramon Steggink, Pressesprecher von RWW, das übergeordnete Ziel, auch der neuen Bienenstation.

Wer sich für das Thema genauer interessiert, kann täglich – außer montags – von 10 bis 18 Uhr die neue und natürlich auch viele weitere interaktive Stationen im Haus Ruhrnatur besuchen.