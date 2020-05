Philharmoniker spielen Mozart für Mülheimer Senioren

Mülheim Die Bewohner des Haus Ruhrgarten freuen sich über wohltuende Klänge, die Abwechslung in den sonst tristen Alltag bringen.

Träumerische Klänge erschallen über die Terrasse des Mülheimer Haus Ruhrgarten, während im Hintergrund gemütlich das Wasser der Ruhr dahinfließt. Fünf Musiker der Philharmonie Essen spielen ein Quintett von Wolfgang Amadeus Mozart und bringen den Bewohnern der Altenpflegeeinrichtung ein wenig Abwechslung in den durch die Corona-Krise besonders hart betroffenen Lebensalltag.

Passanten gönnen sich einen Augenblick des Innehaltens

Ein erquickendes Highlight nicht nur für die Senioren. Auch Nachbarn und vorbeikommende Passanten gönnen sich einen Augenblick des Innehaltens und lauschen dem perfekten Spiel des kleinen Ensembles. „Es ist ein wahrer Genuss, so etwas Edles wie die Philharmoniker bei uns zu Gast haben zu dürfen“, freut sich Plegedienstleiter Oskar Dierbach über den Besuch aus Essen.

Wegen der stechenden Sonne sind nur vereinzelt Bewohner auf den Balkonen zu sehen. Die meisten sitzen geschützt bei Kaffee und Kuchen hinter der Glasscheibe des Speiseraums und schauen von dort aus dem munteren Musizieren der drei Herren und zwei Damen zu.

Durch Besuchsverbote ist es langweilig geworden

Viel erkennen können die Ensemblemitglieder von ihrem Publikum nicht. Die Fensterscheibe spiegelt zu stark. Um so besser hören sie den Applaus, den sie nach jedem Satzende aus dem Inneren des Gebäudes empfangen dürfen.

In der Pause berichtet das Ehepaar Werner und Rita Kunz, das seit einem halben Jahr im Haus Ruhrgarten lebt, im Besucherpavillon von der Stimmung während des Konzerts: „Man kann an den Gesichtern ablesen, welche Freude uns durch die Musiker verschafft wird.“ Gerade in der jetzigen Zeit ist das sehr wohltuend, finden die seit fast 65 Jahren verheirateten Eheleute. „Es ist durch die Besuchsverbote und die ausgefallenen Veranstaltungen doch sehr langweilig geworden.“ Viele Mitbewohner fühlen sich sehr einsam, erzählen sie. Ihr größter Wunsch ist, dass „sich hoffentlich unser Leben bald wieder normalisiert.“

Das Spielen im Freien ist einzige Gelegenheit für gemeinsames Musizieren

Für die Philharmoniker ist das Spielen im Freien neben Onlineaktivitäten die einzige Gelegenheit des gemeinsamen Musizierens während der Pandemie. In Essen haben sie seit der Absage der Kulturveranstaltungen mehr als 20 „Fensterkonzerte“ aufgeführt. Die vorgesehenen Lockerungen werden demnächst auch Auftritte an ihrer eigentlichen Wirkungsstätte, dem Essener Saalbau, ermöglichen. „Im Juni werden wir dort unter erheblichen Einschränkungen die ersten Aufführungen haben“, berichtet Oboist Gerhard Schnitzler.

Oskar Dierbach betrachtet das Konzert der professionellen Musiker nicht nur als ein außergewöhnliches kulturelles Ereignis: „Musik ist ein Therapeutikum, ein Schlüssel zur Seele.“ Viele Bewohner hätten einst selbst ein Instrument gespielt: „Da werden Erinnerungen ausgelöst, die eine Brücke bilden, um so miteinander ins Gespräch zu kommen.“

INFO:

- Das Haus Ruhrgarten in Menden ist eine Altenpflegeinrichtung der Evangelischen Altenhilfe Mülheim an der Ruhr.

- Auf dem Grundstück an der Mendener Straße 106 befand sich bis zum Abriss im Jahre 1971 eine Gartenwirtschaft. 1974 war der erfolgte Neubau fertig zum Bezug durch die ersten Senioren.

- Heute leben rund 80 Bewohner im Haus Ruhrgarten. Zusätzlich bietet das in unmittelbarer Nachbarschaft am Mulhofs Kamp gelegene Haus Ruhrblick Platz für 30 weitere Senioren.