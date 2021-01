Der Fuß- und Radweg neben der A 40 unter den Bahnbrücken in Styrum ist immer noch gesperrt. Eine Umleitung bedeutet einen Umweg für Radler und Fußgänger.

Radverkehr Radweg unter Bahnbrücken in Mülheim-Styrum bleibt gesperrt

Mülheim Der Verbindungsweg in Mülheim-Styrum zwischen Hof- und Hohe Straße bleibt gesperrt. Die Arbeiten an den Brücken sind noch nicht abgeschlossen.

Der hat nicht nur für Einschränkungen beim Auto- und Bahnverkehr gesorgt. Auch der Fuß- und Radweg neben der A 40 unter den Bahnbrücken in Styrum ist immer noch gesperrt. Für Radfahrer und vor allem für Fußgänger bedeutet das einen Umweg. Muss so sein, sagt die Stadt. Ein Leser versteht das nicht: Der Radweg sei doch völlig frei, und oben an der Bahn werde derzeit auch nicht gearbeitet.

An den Brücken wird immer noch gearbeitet, so das Tiefbauamt

Sehr wohl betont das Mülheimer Amt für Verkehrswesen und Tiefbau auf Nachfrage. Aktuell finden im Bereich der Brücken über die A 40 in Styrum immer noch verschiedene Arbeiten statt. Daher sei "eine verkehrssichere Nutzung des Verbindungsweges für Fußgänger und Radfahrer" zwischen Hofstraße und Hohe Straße derzeit noch nicht zu gewährleisten. Der Weg geht direkt an den Leitplanken der A 40 vorbei. Derzeit müssen Radler die abgesperrte Stelle umfahren, Fußgänger sie umgehen. Nicht alle halten sich jedoch daran.

Die Stadt betont, dass die Deutsche Bahn plane, in Kürze mit dem Bau der weiteren erforderlichen Ersatzbrücken zu beginnen, und verweist auf die ausgeschilderte, geltende Umleitung. Der Stadtverwaltung ist bewusst, dass diese Umleitung mehr Zeit und weitere Wege für die Bürger bedeutet. Sie bittet die betroffenen Radfahrer und Fußgänger aber ausdrücklich, vor allem aus Gründen der eigenen Sicherheit die Sperrung zu akzeptieren.