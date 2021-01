Bei einem schweren Unfall auf der Aktienstraße in Mülheim wurden auch drei Kinder verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Polizei Schwerer Verkehrsunfall mit sechs Verletzten in Mülheim

Mülheim Bei einem schweren Unfall auf der Aktienstraße in Mülheim wurden sechs Personen verletzt, darunter drei Kinder. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der folgenschwere Unfall auf der Kreuzung zwischen Aktienstraße und Mellinghofer Straße ereignete sich bereits am Silvestertag, 31. Dezember, um 13.40 Uhr. Beteiligt waren nach Polizeiangaben zwei Pkw und ein Radfahrer.

Der Fahrer (65) eines grauen Citroen fuhr auf der Aktienstraße aus Richtung Innenstadt und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen auf die Mellinghofer Straße. Dort stieß er mit einem grauen Ford zusammen - dessen Fahrerin (44) war auf der Mellinghofer Straße in Richtung Eppinghofen unterwegs. Durch den Crash wurde der Ford zurückgestoßen und traf einen Radfahrer (62), der am Radweg gegen ein Geländer gelehnt wartete.

Bis auf den Radfahrer mussten alle Beteiligten ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden der Radfahrer, der Citroen-Fahrer und die Ford-Fahrerin verletzt, außerdem drei Kinder im Alter von neun Monaten, fünf und neun Jahren, die bei der Frau im Auto saßen. Bis auf den Radfahrer wurden alle Beteiligten ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und vor allem zur Ampelschaltung machen können. Hinweise an die zentrale Rufnummer 0201/829-0.