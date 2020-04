Streit in Mülheimer Supermarkt: Kunde trägt keine Atemmaske

Ein 37-Jähriger ist in einem Mülheimer Supermarkt handgreiflich geworden.

Mülheim. Ein 37-Jähriger hat sich in einem Mülheimer Supermarkt geweigert, eine Schutzmaske zu tragen. Er griff einen Mitarbeiter an und beschimpfte ihn.

In einem Supermarkt in Mülheim-Mellinghofen gab es am Mittwochmorgen einen handgreiflichen Streit. Ein Mann hatte ohne Nasen-Mund-Bedeckung den Laden betreten.

Ein 22-jähriger Mitarbeiter sprach den 37-Jährigen aus Rudolstadt an, der so tat, als könne er ihn nicht verstehen. Ungestört nahm er Waren aus dem Regal und legte sie auch nicht zurück, als der Mitarbeiter ihn aufforderte. Als der 22-Jährige die Waren ergreifen wollte, stieß der uneinsichtige Kunde ihn mit den Händen gegen die Brust und beschimpfte ihn.

Hausverbot in Mülheimer Supermarkt

Der Mitarbeiter informierte die Polizei. Erst auf der Wache konnte die Identität des Mannes festgestellt werden. Er hatte Alkohol getrunken. Im Gespräch mit den Polizeibeamten stritt er einen Angriff auf den 22-Jährigen ab. Da er eine Aufenthaltsbeschränkung für Saalfeld-Rudolstadt hat, musste er seinen Weg dorthin fortsetzen. Zudem wird er den Supermarkt in Mülheim nicht mehr betreten dürfen: Ihm wurde ein Hausverbot ausgesprochen.