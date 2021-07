In Mülheim-Styrum ist am Donnerstag ein Lkw in Brand geraten. Hohe Rauchsäulen sind bis Duisburg sichtbar.

Mülheim. Zehn Monate nach dem Brand eines Tanklasters auf der A40 bei Mülheim ist der Fahrer weiter flüchtig. Die Autobahn wird bald wieder gesperrt.

Die A40 bei Mülheim im Herbst des vergangenen Jahres: Der Fahrer eines Tanklasters einer Essener Spedition verliert die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallt gegen die Leitplanken, der Lkw gerät in Brand. Tausende Liter Kraftstoff explodieren. Eine gigantische Rauchwolke zieht kilometerweit durch die Luft. Es ist fast ein kleines Wunder, dass es nur zwei Verletzte gibt. Seit dem Unfall ermitteln auch Polizei und Staatsanwaltschaft. Strafrechtliche Folgen hat der Vorfall allerdings bis heute nicht gehabt.

Der Fahrer, ein damals 41-jähriger Deutscher, ist nach der Explosion offenbar untergetaucht und flüchtig. "Sein Aufenthaltsort ist unbekannt", sagt eine Sprecherin der zuständigen Duisburger Staatsanwaltschaft. Es liefen Fahndungsmaßnahmen. Details dazu verrät sie aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Auch zur Frage, ob gegen den Mann ein Haftbefehl vorliegt, macht die Sprecherin keine Angaben.

Ein Tanklaster war am 17. September vergangenen Jahres auf der A 40 bei Mülheim-Styrum in Flammen aufgegangen. Bis heute werden die Schäden an den Brücken repariert. Im August 2021 stehen erneut Sperrungen der A40 bevor. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services (Archiv)

Promillegehalt im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit

Der Mann war zum Unfallzeitpunkt, am 17. September 2020, mittags gegen 13.30 Uhr, betrunken. „Der Promillegehalt lag im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit, somit über 1,1 Promille“, so hatte es die zuständige Staatsanwaltschaft Duisburg angegeben. Diese „erhebliche Alkoholisierung des Beschuldigten zur Tatzeit“ gilt demnach auch als Unfallursache. Dem Mann werden Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Brandstiftung vorgeworfen. Ein weiterer Autofahrer war bei bei einer Kollision des havarierten Lasters unmittelbar vor der Explosion schwer verletzt worden.

Durch das Feuer wurden die Brücken auf der Bahnstrecke zwischen Oberhausen und Mülheim schwer in Mitleidenschaft gezogen. Seitdem arbeitet die Deutsche Bahn daran, die Schäden zu beheben und die alte Infrastruktur wiederherzustellen. Anfang August steht das von dem Unternehmen im Frühjahr angekündigte "große Finale" an. Für die fünfte Bauphase am Unfallort wird auch die A40 von Freitag, 13. August, 20 Uhr, bis Montag, 23. August, 5 Uhr, wieder voll gesperrt werden. Auf der Bahnstrecke verkehren zwischen Sonntag, 15. August, 6 Uhr, bis Freitag, 20. August, 6 Uhr, in beiden Richtungen keine Züge.

Behelfsbrücken sollen im September in Betrieb gehen

Dann werden mit zwei nebeneinander auf engstem Raum arbeitenden 750-Tonnen-Kränen zwei Behelfsbrücken für die bei dem Brand zerstörten früheren Bauwerke eingebaut. In Betrieb genommen werden sollen sie ab Anfang September. Erst knapp ein Jahr nach dem Brand also wäre der Schienenersatzverkehr zwischen Mülheim und Oberhausen endgültig Geschichte. Wenn die Behelfsbrücken stehen, ist erstmal Ruhe. Es ist ein Provisorium. Nach deren Fertigstellung will die Bahn mit den Planungen für komplett neue Brücken beginnen. A 40-Sperrung: Riesige Kräne ragen über Mülheim-Styrum

Erst gegen Ende 2020 konnten überhaupt wieder Züge in beiden Richtungen zwischen Essen und Duisburg an der Unfallstelle vorbeifahren. Seit Ostern erneuert die Bahn die Brückenbauwerke. Nicht nur nach dem Brand, auch für die Baumaßnahmen mussten Bahnstrecke und A40 immer wieder für teils längere Zeiträume gesperrt werden. Die durch die Explosion entstandenen Schäden hatte die Bahn schon im Frühjahr 2021 im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich angesiedelt. Es ist wahrscheinlich, dass auf den Lkw-Fahrer neben den strafrechtlichen Konsequenzen auch Regress-Forderungen zukommen. Vorausgesetzt, er taucht jemals wieder auf.

