Tanzen trotz Corona: Schlagerparty aus Mülheim live im Netz

Discofox für zu Hause: In Mülheim läuft am Wochenende eine Online-Schlagerparty.

Mülheim Drei DJs legen am Samstagabend im Mülheimer Franky's am Güterbahnhof auf. Die Schlagerparty läuft leider ohne Gäste, aber live auf Youtube.

Eigentlich sollte am Samstag, 21. März, rechtzeitig zum Frühlingsanfang in Franky's am Güterbahnhof an der Sandstraße eine DJ-Schlagerparty steigen, mit Ex-Stadtprinz Dennis Weiler, Sascha Vogt und Stefan Falkenberg vom Lokalradio Mülheim. Das Coronavirus macht auch dieses Volksvergnügen zunichte. Doch davon lassen sich die drei DJs nicht entmutigen.

Corona-Wahnsinn für ein paar Stunden vergessen

„Wir legen trotzdem, wie geplant, am Samstag zwischen 21 und 4 Uhr Schlager aus den 1990er und 2000er Jahren auf und übertragen den ganzen Spaß dann per Kamera auf Youtube", erklärt Dennis Weiler. "Dann wird halt mal das Wohnzimmer zum Club und die Leute, die sich das auf livestreamparty.de anschauen, haben ein paar Stunden Spaß und vergessen den ganzen Corona-Wahnsinn." Die Online-Schlagerparty ist honorar- und kostenfrei.

Ein vergleichbares Verfahren könnte man sich auch für die Online-Übertragung von ausgefallenen Gottesdiensten vorstellen. „Eine gute Idee", findet der Styrumer Pfarrer Michael Manz von der evangelischen Lukaskirchengemeinde. "Darüber haben wir in unserer Gemeinde auch schon gesprochen, dass jetzt online etwas geschehen muss, um abgesagte Oster-Gottesdienste dann vielleicht im Netz zu übertragen."