Telekom erweitert in Mülheim zwei Standorte mit 5G-Netz

Mülheim Die Abdeckung mit Mobilfunkmasten beträgt in Mülheim bereits nahezu 100 Prozent. Die neuen Standorte sollen die Geschwindigkeiten erhöhen.

Die Telekom will den Mobilfunk in Mülheim ausbauen. Zu den bestehenden 52 Mobilfunkmasten in der Ruhrstadt sollen sich in diesem Jahr elf weitere gesellen. Zudem hat das Unternehmen in den vergangenen drei Monaten zwei von ihnen mit 5G ausgerüstet, um die Abdeckung mit schnellen Verbindungen zu verbessern. Vier weitere mit LTE und 5G sollen folgen.

Mit dem ersten neuen Standort hat das Unternehmen die Versorgung entlang der Autobahn verbessert, mit dem zweiten die der Bahnstrecke. Die Bevölkerungsabdeckung in Mülheim aber liege bereits bei nahezu 100 Prozent, vermeldet die Telekom. Mit dem Ausbau von LTE und 5G sollen sich nun die Geschwindigkeiten für die Nutzer weiter erhöhen. So funkt das schnelle 5G in den Städten in der Regel auf einer sehr hohen Frequenz, mit der Geschwindigkeit allerdings verringern sich die hier die Reichweiten.

Telekom sucht stetig neue Standortflächen

Die Kombination von LTE und 5G bietet mehr Bandbreite und höhere Geschwindigkeiten. Durch das Dynamic Spectrum Sharing (DSS) können beide Mobilfunkstandards dem Bedarf der Nutzer angepasst werden. Die Telekom verspricht dadurch schnelleres Surfen.

Rund 1500 neue Mobilfunkstandorte baut die Telekom nach eigenen Angaben bundesweit pro Jahr. Dabei ist die Telekom auf die Zusammenarbeit mit den Kommunen oder Eigentümern angewiesen, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Wer eine Fläche für einen Dach- oder Mast-Standort vermieten möchte, kann sich an die Telekom-Tochter Deutsche Funkturm (www.dfmg.de) wenden.