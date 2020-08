Tierheim Mülheim sucht neue Familie für den Rüden „Dante“

Mülheim. Welcher Hundefreund möchte sich um den Dobermann Dante aus dem Mülheimer Tierheim kümmern? Er braucht ein ruhiges Zuhause, ein Garten wäre schön.

In dieser Woche sucht der Dobermann Dante ein neues Zuhause. Der kastrierte Rüde wurde am 3. März 2014 geboren. Bisher hat er mit einer Hündin zusammengelebt. Regelmäßige Spaziergänge kannte er in der letzten Zeit nicht mehr.

Mittlerweile freut er sich aber, wenn seine Gassigeherin ihn abholt. Auch im Garten der Gassigeherin verhält sich Dante vorbildlich. Bei Spaziergängen ist er ganz brav, im Tierheim gefallen ihm einige Hunde nicht, dies zeigt er auch recht deutlich.

Wir suchen ein ruhiges Zuhause für Dante. Es wäre schön, wenn ein Garten vorhanden wäre. Wegen der aktuellen Situation ist eine Terminabsprache mit dem Tierheim erforderlich.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, 0208-372211.