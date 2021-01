Verdächtiger VW in Mülheim: Polizei sucht den Autobesitzer

Mülheim Wochenlang parkte ein grauer Passat mit offenbar gefälschten Stadtsiegeln auf der Stolper Straße in Mülheim. Vermisst jemand seinen Wagen?

Am Montagmorgen, 4. Januar, gegen 11.30 Uhr informierte eine Frau die Polizei über einen VW, der ihr verdächtig vorkam. Der graue Passat Kombi parkte schon seit mehreren Wochen an unterschiedlichen Stellen auf der Stolper Straße in Mülheim. Er trägt ein amtliches Kennzeichen aus Esslingen am Neckar (ES), Erstzulassung im Jahr 2017. Laut Polizei ist der Pkw seit Monaten abgemeldet und wies offenbar gefälschte Stadtsiegel auf.

Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher und hält es für möglich, dass jemand das Auto, dessen Anmeldung zuvor über eine Firma lief, vermisst. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden.