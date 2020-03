Wat machen Sie denn da, Herr Jalink?

Mülheim. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich habe im Kreise meiner Fußballtennisfreunde meinen 80. Geburtstag gefeiert“, erzählt Heinz Jalink, der nicht nur im Sportdress deutlich jünger wirkt.

„Erst haben wir mit alkoholfreiem Bier angestoßen und Pizza gegessen, dann natürlich gespielt. Ich bekam von den Jungs dieses T-Shirt überreicht. ,80 Jahre - na und?‘ Etliche von uns sind jünger als ich; aber Fußballtennis kann man auch als älterer Mensch noch machen. Sport hält jung“.

Geburtstagswunsch: Neue Mitspieler

Und dann erklärt der Jubilar, was denn dieser zusammengewürfelte Begriff bedeutet: „Wir spielen uns den Fußball über ein Tennisnetz zu. Ein sehr ausgeglichener Sport, nicht so körperbetont, und lange rennen muss man auch nicht. Gut sind aber schnelle Reaktionen und ein bisschen Technik. Wer früher schon Fußball gespielt hat, ist bei uns richtig.“

Und dann hat Heinz Jalink noch einen Geburtstagswunsch: „Neue Mitspieler können gerne mal vorbeikommen. Die werden sich bestimmt in unserem geselligen Kreis wohlfühlen. Wir spielen immer montags. Im Winter um 20 Uhr in der Sporthalle Oemberg, ab April um 18 Uhr draußen auf der Sportanlage der Turnerschaft Saarn an der Mintarder Straße.“