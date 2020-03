Wat machen Sie denn da, Herr Strosny?

Rollstuhlfahrer Markus Strosny mit Hund Mailo beim Einkaufen in Mülheim-Saarn.

„Wir gehen ein bisschen spazieren und kaufen beim Werner etwas Obst“, sagt Markus Strosny (48), der mit seinem Hund auf dem Schoß auf der Düsseldorfer Straße in Saarn vor dem bekannten kleinen Obststand Halt gemacht hat.

Wie lebt es sich im Dorf? „Saarn ist ein richtig schöner Vorort von Mülheim, sehr ruhig, trotzdem zentral. Man kennt sich; man kommt überall gut hin“, meint Markus Strosny.

Fleischerei bringt ihm die Ware nach draußen

Auf den kleinen Hund angesprochen, der zwischendurch auch mal das Wort erhebt, erzählt er: „Mailo ist unser treuer Freund. Normalerweise läuft der nebenher. Beim Einkaufen darf er natürlich nicht mit rein in die Geschäfte. Wenn er bei mir oben sitzt, wird in der Bäckerei mal ein Auge zugedrückt, in der Fleischerei aber nicht. Dann kommt die Fleischereifachverkäuferin mit der Ware raus zu mir, denn man kennt mich hier. Mailo haben wir seit acht Jahren. Damals hat meine Frau gesagt: ‚Ich bin den ganzen Tag arbeiten, du bist den ganzen Tag allein zuhause. Irgendwann ist das Haus geputzt; du brauchst ein bisschen Zerstreuung. Kaufen wir uns doch einen Hund. Tagsüber bist Du dafür zuständig, abends ich.‘ Und genauso machen wir es.“