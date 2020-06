Wat machen Sie denn da, Herr von der Crone?

Ulrich von der Crone übt Diabolo am Schloss Broich in Mülheim.​

Mülheim Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Ich übe Diabolo“, sagt Ulrich von der Crone, der an diesem goldenen, warmen Abend gleich neben der Schlossmauer in der Müga seinem Hobby nachgeht. „Man kann verschiedene Tricks mit dem Diabolo machen. Ich übe immer mal was Neues. Zwischendurch jongliere auch mit Keulen“, erzählt der 53-Jährige.

Schon als Jugendlicher mit drei Bällen jongliert

Übt er nur zum Spaß oder als professioneller Jongleur? Ulrich von der Crone ist da bescheiden: „Nein, für Auftritte reicht es nicht; da sind einige der Leute aus meiner VHS-Gruppe schon deutlich besser. Ich habe aber mal in einer Ganztagsschule ein bisschen Einführungsunterricht gegeben. Jongliert habe ich als Jugendlicher schon mit drei Bällen, habe später auch mal ein bisschen Diabolo gespielt. Und irgendwann wollte ich das intensiver machen. Ein schönes Hobby.“

Gruppentreffen fällt wegen Corona aus

Warum gerade hier vor dem Schloss? „Im Moment fällt wegen Corona das wöchentliche Gruppentreffen aus, wo wir gemeinsam trainieren. Das ist eine freie Gruppe, alle mit unterschiedlichem Können. Da kann man sich ganz gut immer mal gegenseitig etwas abgucken oder zeigen. In der Wohnung geht Jonglieren nicht. Darum muss man rausgehen, am besten in den nächstgelegenen Park.“ Und dann legt er das Diabolo weg und wirbelt mal eben drei bunte Keulen durch die Luft.