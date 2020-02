Wat machen Sie denn da mit Lea, Frau Sauermann?

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie in Mülheim unterwegs sind und gefragt werden: „Wat machen Sie denn da?“ Es könnte Inge Merz sein.

„Wir gehen jetzt turnen“, sagt Jenny Sauermann (32), die mit der anderthalbjährigen Lea im Umkleideraum des Saarner Turnvereins darauf wartet, dass es losgeht. Lea kriegt noch ein kleines Stück Brot ins Mündchen gesteckt. „Erst ein bisschen stärken, und dann machen wir Mutter-Kind-Turnen.“

Lea mümmelt am Brot und strahlt. Ihre Mama erzählt: „Wir singen zusammen, tanzen ein bisschen, dann werden die Geräte aufgebaut und ab geht die Post. Wir waren schon mit der großen Schwester Nele hier. Lea ist schon dabei, seit sie im Maxi-Cosi liegt; sie kennt das also schon. Es ist für sie wirklich das Highlight der Woche, immer eine willkommene Abwechslung. Schön, dass es sowas gibt. Lea hat viel Spaß an der Bewegung und freut sich schon drauf. Das sieht man ihr auch an, wenn sie in die Turnhalle kommt. Und danach wird zuhause ein ausgiebiger Mittagsschlaf gehalten.“

Alle beide, Lea und auch die Mama? Jenny Sauermann lacht: „Nein, die muss die Schwester vom Kindergarten abholen und dann geht’s weiter.“