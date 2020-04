Wer kennt die Familie und das Haus?

An welcher Stelle in Mülheim stand dieses Gebäude - oder steht es vielleicht sogar noch? Kennt vielleicht jemand die Familie auf dem alten Foto?

Hinterhof oder Straßenseite? Das lässt sich auf diesem Bild nicht so leicht erkennen. Vor allem ist bisher unbekannt, an welcher Stelle in Mülheim dieses Gebäude stand – oder vielleicht noch steht? Udo Richter, der zahlreiche Ansichten mit anderen Hobbyhistorikern sammelt, hat auch keinen Anhaltspunkt, wo das Bild entstanden sein könnte. Es zeigt eine Familie mit zahlreichen Kindern.

Und wohin führte die Treppe am linken Gebäudeteil? War es die Abkürzung zur Straße auf dem Hang? War es die Treppe zum oberen Balkon auf der Rückseite des Hauses? Wer kann helfen? Kennt vielleicht jemand die für das Foto damals posierende Familie? Schreiben Sie uns.

