Wie die Mülheimer Harke Group das Brexit-Chaos bewältigt

Thorsten Harke, Inhaber der Harke Group, leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation seit 30 Jahren. Die Mülheimer Harke Group pflegt enge Handelsbeziehungen auch nach Großbritannien. Auf den Brexit hat sich das Unternehmen gut vorbereitet.

Mülheim Die IHK warnt vor Bürokratie, lahmer Logistik und Kosten durch den Brexit seit Jahresbeginn. Warum die Mülheimer Harke Group optimistisch ist.

Während der Brexit an der britischen Grenze noch immer für LKW-Schlangen, Bürokratie-Wirren und entsprechend erlahmten Handel auf beiden Seiten sorgt, steht das Mülheimer Unternehmen Harke Group gut da: „Wir haben alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um unser Portfolio für das anstehende Exportgeschäft nach Großbritannien vorzubereiten“, sagt Jens Prinssen Geschäftsführer der Harke Chemicals GmbH. Woran es aktuell noch hapert beim Handel mit dem Vereinten Königreich:

Vor „spürbaren Belastungen“, die auf betroffene Firmen zukomme – mehr Bürokratie, höhere Abwicklungskosten und eine langsamere Logistik – hatte vor wenigen Wochen noch die IHK gewarnt. In der MEO-Region (Mülheim, Essen, Oberhausen) haben über 500 Unternehmen Geschäftsbeziehungen mit dem Vereinigten Königreich, so Dr. Gerald Püchel, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Essen.

IHK: Brexit-Folgen werden noch lange zu spüren sein

Der Hauptgeschäftsführer erwartet, dass die Brexit-Folgen noch länger zu spüren sein werden: „Gerade zu Jahresbeginn hatten die Betriebe zahlreiche Fragen zur neuen Praxis im Geschäftsablauf. Dabei ist der Beratungsbedarf branchenübergreifend – z. B. in Industrie, Logistik oder (Online-) Handel – spürbar gestiegen.“

Püchel warnte aber auch vor möglichen Hürden durch kompliziertere Prozesse und unklare Zuständigkeiten. Bereits seit dem Brexit-Referendum im Jahr 2016 seien die Exporte von NRW nach Großbritannien um über 20 Prozent gefallen. "Das Land ist von Platz 4 auf Platz 7 der wichtigsten Absatzmärkte abgerutscht.“

Mit erfolgreichen Brexit-Verhandlungen rechnet kaum jemand mehr

Angesichts der ungewissen Art des Ausstiegs hatte sich die Mülheimer Harke Group mit ihren Dienstleistern und Lieferanten auf den „Ausstieg“ Großbritanniens gut vorbereitet, um für den Tag X optimal aufgestellt zu sein, berichtet Prinssen. Und habe dabei ihre jahrelange Expertise in Drittland-Geschäften zusammen mit ihren Kunden nutzen können, so dass sich die Kunden frühzeitig um behördliche Registrierungen bemühen konnten.

„Hürden“ habe es bei den Vorbereitungen kaum gegeben, "nur, dass man stetig up-to-date und auf mögliche Änderungen vorbereitet sein musste und dann am 24. Dezember überraschend die ,Wende' kam. Mit erfolgreichen Verhandlungen hatte eigentlich niemand mehr gerechnet", räumt Geschäftsführer Prinssen ein.

Die Harke Group ist seit vielen Jahren eng verflochten mit Großbritannien

Seit vielen Jahren ist die Unternehmensgruppe eng verflochten mit der Insel. Hier unterhält man zwei Verkaufsniederlassungen (Chemlink Specialities und Additec) und kauft bei strategisch wichtigen Lieferanten. So bezieht und liefert die Harke Group verschiedene Chemikalien und pharmazeutische Rohstoffe aus und nach Großbritannien, die größtenteils in Komplettpartien per LKW importiert werden.

Einen logistischen Mehraufwand und längere Lieferzeiten registriert das Unternehmen dennoch: Zölle, Zollanmeldungen, Aus- und Einfuhren sind dafür verantwortlich – „es müssen seit dem 1. Januar mehr Informationen beim Im- und Export ausgetauscht werden. Zum Glück sind für die benötigten chemischen Rohstoffe zumindest bis Juli keine Voranmeldungen notwendig, so dass aufwendige Einfuhranmeldungen selten vorkommen."

Die mit dem Brexit gezogenen Grenzen sind "bedauernswert" für die Wirtschaft

Des Weiteren verlängerten sich die Laufzeiten für Sendungen, was Planungssicherheit unmöglich mache für die Harke Group und ihre Kunden und Lieferanten, stellt Prinssen fest. Aktuell vermeide man das Nadelöhr Dover-Calais, über welches der größte Warenfluss stattfindet, und leitet den Austausch über Felixstowe in Suffolk, östlich von London, nach Vlaardingen bei Rotterdam (Niederlande). Oder über einen der wohl größten britischen Hafen im nördlicheren Immingham.

Immerhin sei die Kooperation nicht davon betroffen und die Kommunikationswege sind nach wie vor unproblematisch. Prinssen bleibt deshalb insgesamt optimistisch, dass sich alles einspielen werde. Dass die Grenzen mit dem Brexit gezogen wurden, findet der Geschäftsführer „immer bedauernswert, da ein reibungsloser und freier Warenverkehr das Fundament einer gutlaufenden Wirtschaft sind. Aber auch hier gilt „step-by-step“ die Herausforderungen anzunehmen, bis sich die Mechanismen mit den Dienstleistern und Lieferanten einspielen werden und die Prozesse im Tagesgeschäft implementiert sind.“

INFO

Die Harke Group hat ihren Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr und beschäftigt zurzeit 220 Mitarbeiter. Dipl.-Kaufmann Thorsten Harke, Inhaber der Harke Group, leitet das Familienunternehmen in zweiter Generation seit 30 Jahren.

Sie vertreibt hochwertige pharmazeutische Rohstoffe, Lebensmittelzusatzstoffe und -zutaten, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetikrohstoffe, Kunststoffrohstoffe und -produkte sowie chemische Rohstoffe.

Seit 1965 hat sich die Harke Group, als Syntana Handelsgesellschaft E. Harke GmbH gegründet, durch konsequenten Ausbau der Geschäftsfelder zur Unternehmensgruppe weiterentwickelt.

Zu ihr gehören heute die Unternehmen Harke Chemicals GmbH, Harke Pharma GmbH, Harke PackServ GmbH, Aicello-Harke GmbH, Carefit GmbH, Harke Services GmbH sowie zahlreiche Niederlassungen neben England und Irland u.a. in den Benelux-Ländern, Italien, Polen, Rumänien, Russland, der Türkei und Ungarn.