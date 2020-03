Wie Mona Okon Mülheimern den orientalischen Tanz nahebringt

Vor 25 Jahren begann die Tänzerin Mona Okon, den Mülheimern das Hüftkreisen beizubringen: Der orientalische, persische Tanz erlebte mit ihr eine Hochkonjunktur. Ihre Shows sind beliebt. Auch an diesem Wochenende gibt es für das Bühnenprogramm ihres Tanzstudios im Ringlokschuppen nur wenige Restkarten.

Frau Okon, es heißt, dass Sie den Boden des Ringlokschuppens geküsst haben, weil Sie jetzt wieder hier auftreten können.

Mona Okon: Oh ja, das stimmt wirklich. Ich muss das aber erklären. Im Ringlokschuppen habe ich damals die allererste Show meines Tanzstudios aufgeführt. Als der Schuppen in der Krise war, und es keine Fremdvermietungen mehr gab, musste ich mit einem weinenden Auge gehen. Das war wie ein kleiner Tod, denn ich fühle mich mit ihm tief verbunden. Jetzt kann ich wieder hier tanzen – für mich ein sehr emotionaler Moment.

Welche Bedeutung hat der orientalische Tanz für Sie, für Mülheim?

Der orientalische Tanz ist der älteste der Welt. In den 1940er Jahren erlebte er in den USA eine Hochphase. Dort hat er sich vom Show- zum Bühnentanz weiter entwickelt. In den 1970er Jahren ist er auch nach Deutschland herübergeschwappt. Seit den 2000ern hat der orientalische Tanz unter den religiösen Spannungen zwar auch gelitten. Er wurde ursprünglich aber getanzt, um die Götter und die Naturgewalten zu ehren, mit der islamischen Religion hat er also wenig zu tun. Inzwischen ist er wieder sehr gefragt

Ihre Show am Samstag im Ringlokschuppen ist bis auf Restkarten ausverkauft – was erwartet das Publikum?

Für „Pott Orientale“ haben wir ein dreistündiges Programm vorbereitet aus orientalischem Tanz, ägyptischer Folklore und einem besonderen ‘regionalen Einschlag’ – der Rest wird nicht verraten. Wir wollen das Publikum überraschen. devo