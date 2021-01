Zeugnisausgabe unter verschärften Bedingungen in Mülheim

Mülheim Die Klassenräume sind leer, die Kinder zu Hause, aber Zeugnisse soll es trotz Corona pünktlich geben. Wie Mülheimer Schulen das bewerkstelligen.

Obwohl die Pandemie den normalen Schulbetrieb lahmlegt, gibt es in dieser Woche wie geplant Halbjahreszeugnisse. Dies hat das Schulministerium in einem Erlass klargestellt. Am Freitag, 29. Januar, werden sie ausgehändigt, in den Grundschulen zwischen dem 25. und 29. Januar. Bloß wie?

Ob die Zeugnisse per Post verschickt werden, eigenhändig abgeholt oder digital übermittelt, können die Schulen alleine entscheiden. Sie müssen nur die Coronaschutzverordnung einhalten. Die Stadt als Schulträgerin hat keine Übersicht, doch die Tendenz geht wohl zur persönlichen Variante.

Mülheimer Gymnasien lassen Zeugnisse persönlich abholen

Darauf hätten sich etwa die Mülheimer Gymnasien verständigt, erklärt Ulrich Bender, stellvertretender Leiter der Otto-Pankok-Schule. "Wir richten hier an der Von-Bock-Straße für die Klassen fünf bis neun festgelegte Zeitfenster an fünf verschiedenen Ausgabestellen ein." Die Jahrgangsstufen zehn und elf bekommen ihre Zeugnisse am Standort Bruchstraße, die angehenden Abiturienten haben ihre schon.

Realschulleiterin: Einmal schauen, wie es den Kindern geht

Auch die benachbarte Realschule Stadtmitte lässt die Halbjahreszeugnisse am Freitag abholen. "Die Klassenlehrer sollen zumindest einmal persönlichen Kontakt zu ihren Schülern haben", sagt Schulleiterin Sabine Dilbat, "um einen Eindruck zu bekommen, wie es ihnen geht." Ganz kleine Gruppen würden dafür gebildet.

Ähnlich läuft es an der Gesamtschule Saarn. Auch dort hat sich das Kollegium entschieden, die Zeugnisse persönlich auszuhändigen - "nach reiflicher Überlegung", wie Schulleiterin Claudia Büllesbach betont. Jeweils nur zwei Kinder zugleich sollen vor Ort sein und beide Klassenlehrer. "So können sich Kinder und Lehrer wenigstens einmal kurz sehen - ein schöner Abschluss dieses sehr schwierigen Halbjahres."

Styrumer Grundschüler haben ihre Zeugnisse schon am Montag bekommen

Die Dritt- und Viertklässler der Gemeinschaftsgrundschule Styrum haben ihre Zeugnisse schon am Montag wie gewohnt in die Hand bekommen. Die Jüngeren erhalten eh noch keine. "Unsere Kinder kommen montags sowieso immer in die Schule, ", berichtet Schulleiterin Simone Müller-Dausel. Diesmal lag eine Kopie des Zeugnisses dabei, am Freitag muss sie unterschrieben abgeliefert werden.

Einen anderen Weg geht die Realschule an der Mellinghofer Straße. Dort werden alle Zeugnisse - etwa 570 an der Zahl - kopiert und in den nächsten Tagen per Post verschickt. "Wir wollen auf keinen Fall, dass sie sich hier treffen und dann doch die Köpfe zusammenstecken", sagt Schulleiterin Judith Koch. Schließlich hätten sich die Kinder so lange nicht gesehen...