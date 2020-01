Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zur Person: Aris Alexander Blettenberg

Aris Alexander Blettenberg wurde 1994 in Mülheim geboren und ist dort auch aufgewachsen. Er stammt aus einer deutsch-griechischen Familie, machte an der Otto-Pankok-Schule sein Abitur.

Mit sieben Jahren begann er Klavier zu spielen, viele Jahre lang war er Schüler der Städtischen Musikschule (Klavier, Mandoline), später der Duisburger Musikschule. Er war mehrfach Preisträger bei „Jugend musiziert“. 2011 debütierte er als Solist mit den Duisburger Philharmonikern.

Blettenberg studierte an der Hochschule für Musik in München und am Mozarteum in Salzburg.

Er hat schon mit zahlreichen Orchestern und bekannten Musikern zusammengearbeitet und mehrere wichtige Preise gewonnen. 2012 erhielt er den Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Mülheim.