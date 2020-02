Zwei verletzte Autofahrer waren am Sonntagmorgen nach einem Frontalzusammenstoß in Mülheim zu beklagen.

Mülheim. Zwei verletzte Autofahrer waren am Sonntagmorgen nach einem Frontalzusammenstoß zu beklagen. Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall in Styrum.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zwei Autofahrer in Mülheim bei Frontalzusammenstoß verletzt

Zwei verletzte Autofahrer waren am Sonntagmorgen nach einem Frontalzusammenstoß zu beklagen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer (56) eines gelben Toyotas fuhr am frühen Sonntagmorgen gegen 6.30 Uhr auf der Friesenstraße in Styrum in Richtung Oberhausen und geriet in Höhe der Einmündung Stockhecke aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Die Fahrerin (58) eines Opel Astra konnte ihm nicht mehr ausweichen. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer, der Toyota-Fahrer leicht verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.