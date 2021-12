Sundern: Mit einer Rede auf die Liebe gewonnen

Stemel/Mastershausen. Den Int. Speaker Award hat sich der Stemeler Christoph Schulte jetzt bei starker Konkurrenz aus 12 Länder geholt.

Dass der frühere Ortsvorsteher von Stemel und Politiker der WiSu, Christoph Schulte, gut sprechen kann, weiß man vor Ort in Sundern. Jetzt hat der 58-Jährige aber gezeigt, dass es mehr als das ist. Er kann sich sogar Weltrekordinhaber nennen.

Von vorn: Schon in den Jahren zuvor hat der Stemeler immer mal wieder an einen Speaker Slam

teilgenommen, also einem Art Rededuell, das nicht miteinander, sondern zu unterschiedlichsten Themen gegeneinander geführt wird. Eine Jury entscheidet über Vortrag, Darbietung und Inszenierung der Rede. Jetzt war Christoph Schulte beim internationalen Speaker Slam Award, der im kleinen Ort Mastershausen im Hunsrück ausgetragen wurde. Dort sitzt der bekannte Redner Hermann Scherer, der mit solchen Veranstaltungen Nachwuchsförderung im freien Reden betreibt.

„Nur vier Minuten Zeit gab es für für jede Rede, für den Gewinn eines Awards musste von den Teilnehmern eine schlagkräftige Botschaft erbracht werden“, umreißt der spätere Sieger Christoph Schulte das Konzept. Weltmeister wurde er, weil die Scherer den internationalen Speaker-Slam auf zwei Bühnen austrug. Nach der Vorausscheidung waren 88 Teilnehmer für den Speaker-Slam nominiert und konnte so ihre vier Minuten Botschaft auf einer der beiden Bühnen vortragen.

12 Nationen am Start

„Es gab unterschiedliche Kategorien, in denen die Rede stattfinden durfte. Insgesamt waren 12 unterschiedliche Nationalitäten beteiligt, die Reden wurden so in sechs unterschiedlichen Landessprachen vorgetragen. Eine Jury beurteilte jede einzelne Rede und gab so ihre fachliche Bewertung ab“, erklärt Schulte den Ablauf. Zusätzlich war ein Messgerät installiert, das die Dezibel-Stärke maß, um so ein weiteres Beurteilungskriterium zu haben. Durch die genauen Einhaltungen der Corona Bestimmungen, konnten die Zuschauer live in der Halle teilnehmen sowie über einen Live-Stream bei YouTube den internationalen Speaker-Slam mitverfolgen.

Die Rede von Christoph Schulte auf dem Speaker-Slam handelt davon, dass Unternehmen für ihren Erfolg einen Multiplikator implementieren sollten. Schulte sagt darin: „Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, dass die Menschen bei der Arbeit gefordert und gefördert werden. So kann der wichtige Multiplikator, der für den Erfolg benötigt wird, entstehen. Wenn Mitarbeiter sagen, ich bin Stolz bei diesem Unternehmen zu sein, dann ist ein wichtiger Schritt getan.“

Liebe in die Arbeitswelt implementieren

In dem vierminütigen Auftritt spricht Christoph Schulte von der Liebe, die in der Arbeitswelt als

Christoph Schulte aus Stemel (links) siegt beim Internationalen Speaker Award in Mastershausen, den Award überreicht ihm Redeprofi Hermann Scherer. Foto: Dominik Pfau / WP Sundern

Multiplikator implementiert werden soll. Hierzu hat er eine anerkannte Formale so erweitert, dass diese, bei richtiger Anwendung, den Unternehmen den Erfolg garantiert: „Die Liebe ist eine soziologische Eigenschaft und sagt aus, dass die Liebe aus Kommunikation und Sinnhaftigkeit besteht. Implementiert man diese Eigenschaft in die Aufgaben der Mitarbeiter entsteht ein Gefühl, welches als Stolz bezeichnet wird.“ Schultes Formel: „Erfolg = (Potenzial der Mitarbeiter minus der Störfaktoren) multipliziert mit der Liebe. Unternehmen sollten diese Formel in ihre Unternehmenswerte implementieren dann sind und bleiben sie erfolgreich“, punkte bei der Jury in Mastershausen und sorgte am Ende für seinen Sieg.

„Die Grundform der Erfolgsformel, die ich vor einigen Jahren auf einem Seminar zum ersten Mal gehört habe, hat mich gepackt und ich war sofort verliebt. Aber nach einer kurzen Zeit stellte ich fest, dass die Formel in der Praxis nicht funktioniert. Daraufhin habe ich diese Formel angepasst, damit sie in der Praxis einwandfrei funktioniert“, berichtet Schulte unserer Zeitung.