OB Kufen stellt Essener auf andauernde Einschränkungen ein

Die Essener Bürger werden nach Einschätzung von Oberbürgermeister Thomas Kufen angesichts der Coronakrise auch in den kommenden Monaten mit Einschränkungen leben müssen. Kufen nutze die Hauptausschussitzung des Stadtrates am Freitag, um die Öffentlichkeit darauf einzustellen.

Wörtlich sagte der OB: "Wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass wir in den Sommerferien zu einem normalen Leben zurückkehren werden."

Die Lage sei nach wie vor ernst, warnte Kufen. Mehr noch: "Wir laufen Gefahr, das bisher Erreichte aufs Spiel zu setzen." Konkret nahm der Oberbürgermeister Stellung zu Mund- und Nasenschutzmasken, die ab Montag tragen muss, wer mit Bussen oder Bahnen fährt oder einkaufen geht.

Kufen erinnerte daran, dass Masken nicht dem eigenen Schutz dienen. "Man schützt damit nur sein Gegenüber." Auch Gesundheitsdezernent Peter Renzel hatte sich kritisch zu einer Maskenpflicht geäußert. Dahinter steht die Sorge, Bürger könnten sich in falscher Sicherheit wiegen und Abstandsregeln weniger streng einhalten.

Zahl der Ordnungsverstöße nähert sich der 1000

Nach den Worten von Ordnungsdezernent Christian Kromberg reagieren Bürger zunehmend mit Unverständnis, wenn sie von Ordnungsstreifen ermahnt werden. In der Regel gelinge es mit Hinweis auf die Rechtslage, die Betroffenen zur Einsicht zu bewegen. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten bewege sich dennoch mittlerweile "auf die 1000" zu. Verstöße wird die Stadt laut Kromberg nach wie vor konsequent ahnden.

Im Tenor schließt sich die Stadtspitze damit den Bedenken an, die jüngst auch Bundeskanzlerin Angela Merkel formuliert hatte. Oberbürgermeister Thomas Kufen ging aber auch auf die schrittweise Lockerung der Beschränkungen ein. "Wir brauchen eine Debatte über die Geschwindigkeit zur Rückkehr in die Normalität", sagte der OB.Vonnöten sei zudem eine "Klarheit in der Kommunikation gegenüber den Bürgern".

Letzteres darf als Kritik an die Adresse der Landesregierung verstanden werden. Kufen selbst hat Schwierigkeiten jede Vorgabe aus Düsseldorf nachzuvollziehen: "Es ist nicht begreifbar, wenn ein Möbelhaus öffnen darf, ein Kaufhaus aber nicht."Seiner Überzeugung nach stellt sich zunehmend die Gerechtigkeitsfrage. Die Debatte werde an Schärfe zunehmen, je mehr es um die wirtschaftliche Existenz gehe.

Stadtkämmerer rechnet mit Millionen-Verlusten bei den städtischen Töchtern

Derweil zeichnet sich ab, dass die Krise den städtischen Haushalt immer stärker belastet. Mindereinnahmen und Mehrausgaben summieren sich laut Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp mittlerweile auf 32,6 Millionen Euro. Bei den städtischen Tochtergesellschaften rechnet der Kämmerer für das laufende Jahr von Verlusten in Höhe von bis zu 42,1 Millionen Euro. Die Sozialausgaben dürften laut Prognose um 34 Millionen Euro steigen.

"Die Lage ist ernst. Je länger der Shutdown anhält, desto massiver werden die Einschläge", warnte Grabenkamp.

Vor diesem Hintergrund verteidigte der Kämmerer den Erlass einer Haushaltssperre. Die Grünen hatten beantragt, diese wieder aufzuheben. Eine Entscheidung darüber vertagte der Hauptausschuss auf Mai.

ARBEIT DER FACHAUSSCHÜSSE

Die Coronakrise schränkt auch die politische Arbeit des Stadtrates massiv ein. Der Austausch beschränkt sich auf eine wöchentliche Telefonkonferenz zwischen dem Oberbürgermeister und den Vorsitzenden der Ratsfraktionen.

Die Fachausschüsse tagen nicht. Angesichts drängender Fragen zu Corona und den Folgen für den Haushalt, tagte der Hauptausschuss. Auf Dauer könne es so nicht weitergehen, kritisierte jüngst die FDP.