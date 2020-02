100-jährige Oberhausenerin will noch alles selbst erledigen

Das Brötchen auf dem Teller von Herta Rösler bleibt zunächst unberührt. „Essen ist mir nicht so wichtig“, sagt sie. Am 7. Februar 2020 hat die Oberhausenerin ihren 100. Geburtstag mit Familie und Freunden gefeiert. Auch Bürgermeisterin Elia Albrecht-Mainz ist vor Ort und gratuliert dem „Geburtstagskind“. „Sehr schöne Blumen haben sie mitgebracht“, sagt Herta Rösler zur Bürgermeisterin und stellt den Strauß vor sich auf den Tisch.

Mit 85 das erste Mal geflogen

Herta Rösler wirkt lebensfroh und fit. Sie lacht, quatscht und scherzt mit ihren Verwandten. Nur hören könne sie nicht mehr so gut, verrät Sohn Ferry Rösler. „Sie hat Hörgeräte, aber die trägt sie nur ungern.“ In den Gesprächen am Tisch geht es viel um Reisen. Der Ostfrieslandurlaub im vergangenen Jahr oder der Flug in die Türkei vor vier Jahren sind der 100-Jährigen in Erinnerung geblieben.

„Reisen ist toll, denn es gibt so viele schöne Orte und nette Menschen auf der Welt.“ Das erste Mal geflogen ist Herta Rösler mit 85. Mit ihrem Sohn Ferry Rösler und Schwiegertochter Irmgard Rösler ging es da nach Tunesien. Dort taten ihr die verarmten Leute leid und auch die Landschaft sei ihr teilweise zu trostlos gewesen. „Am besten hat mir Fuerteventura gefallen“, sagt sie dann. „Eine landschaftlich wirklich wunderschöne Insel.“

Aufgeben ist keine Option

Doch das Leben war nicht immer leicht für Herta Rösler. Wenn die gebürtig aus dem Sudetenland stammende Frau sich an die harten Zeiten ihres Lebens zurückerinnert, senkt sich ihre Stimme. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete sie als Krankenschwester in Krakau. Dort habe es ihr den Umständen entsprechend gut gefallen. „Die Polen waren immer sehr anständig und freundlich.“ Als der Zweite Weltkrieg vorbei ging, lebte sie in Tschechien und musste von dort aus fliehen. Die Flucht trieb sie nach Frankfurt, wo sie ihren Mann kennenlernte. Der verstarb früh, so dass sie ihre fünf Kinder teilweise ganz alleine aufziehen musste. „Es war nicht leicht damals so vieles allein zu regeln“, sagt sie. „Das Leben kann nicht immer perfekt laufen“, sagt Herta Rösler. „Aber aufgeben ist keine Option, wenn man Kinder großziehen muss.“ Das weiß Sohn Ferry Rösler zu schätzen. „Meine Mutter hatte es nicht leicht und hat sich trotzdem nie was anmerken lassen und ihre Interessen immer hinten angestellt.“

Mit dem Rollator zum Supermarkt

Die Angewohnheit sich zu kümmern und aktiv zu sein, steckt auch heute noch in den Knochen der 100-Jährigen, verrät Irmgard Rösler. „Sie will sich nicht bedienen lassen, sondern alles wozu sie noch in der Lage ist, selbst erledigen.“ So würde sie noch mit ihrem Rollator zum Supermarkt laufen, wenn die Kinder etwas vergessen haben.

Bei der Frage nach einem Geheimnis für ihr hohes Alter zuckt sie mit den Schultern. „Ich habe keinen Trick oder ein Geheimnis.“ Alkohol und Zigaretten seien uninteressant für sie. Höchstens mal wie heute ein Glas Sekt zum Anstoßen. „Alles in allem geht es mir heute besser als damals“, fasst sie zusammen. „Meine Kinder, Enkel und Urenkel sind alle anständig und es gibt einfach weniger Dinge, über die ich mir Sorgen machen muss.“