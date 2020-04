200 Stunden Näharbeit für das Ambulante Hospiz Oberhausen

Die Nähmaschine am Anschlag: Reinhilde Domachowski hat zusammen mit ihrer Schwester in den letzten Wochen über 300 Masken für das Ambulante Hospiz Oberhausen hergestellt.

Oberhausen. 15 Frauen stellen für das Ambulante Hospiz Mundschutz-Masken her, um das Coronavirus zu verlangsamen. Eine davon ist Reinhilde Domachowski.

Die Coronakrise schränkt den Kontakt massiv ein, was Auswirkungen auch auf die ehrenamtlichen Helfer des Ambulanten Hospizes Oberhausen hat. 15 Frauen lassen sich von Besuchsverboten nicht unterkriegen und stellen seit Anfang April auf Homeoffice um – mit der Nähmaschine am Anschlag. Eine der Maskenbildnerinnen ist Reinhilde Domachowski.

Gut 200 Stunden hat die 76-jährige Oberhausenerin laut Mitteilung schon an der Nähmaschine verbracht, um zusammen mit ihrer Schwester Mundschutz-Masken zu fertigen. So sind für das Ambulante Hospiz über die Wochen 300 der insgesamt 600 begehrten Stoffstücke entstanden – und ein Ende ist nicht in Sicht.

Domachowski: Schnittmuster kommen von der Uniklinik Essen

Aus Tischdecken, Bettwäsche, Stoffbahnen, Metalldraht und Gummiband entsteht in knapp 20 Minuten ein Behelfsschutz. „Ich habe mir das erste Schnittmuster von der Uniklinik in Essen über das Internet besorgt. Daran orientiere ich mich“, sagt Reinhilde Domachowski, die das Material entweder selbst spendet oder Unterstützung vom Ambulanten Hospiz bekommt.

Gut 20 Minuten braucht Reinhilde Domachowski, um eine Maske fertig zu stellen. Foto: Michael Bokelmann / Ambulantes Hospiz Oberhausen

Es gehe nicht darum, Geld zu verdienen, sondern zu helfen, betont Hospiz-Koordinatorin Claudia Wegner. Die Masken gehen deshalb an die kooperierenden Alten- und Pflegeeinrichtungen, die Ambulanten Pflegedienste und die Behinderteneinrichtungen der Stadt.

Geld aus privatem Verkauf geht an das Ambulante Hospiz Oberhausen

Reinhilde Domachowski reicht das nicht. Neben ihrem Pensum für das Ambulante Hospiz Oberhausen produziert die Seniorin auch für ihr Umfeld, das Masken zum Selbstkostenpreis kaufen kann. Das Geld, über 300 Euro, haben sie und ihre Schwester an das Hospiz weitergegeben. Der Kreis schließt sich.