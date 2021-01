23 Whiskyflaschen als Beute: acht Monate Haft ohne Bewährung

Oberhausen Auf frischer Tat sind zwei Bottroper Ende 2020 beim Diebstahl in Sterkrade ertappt worden. Nun folgte schon das Urteil in diesem Fall.

Mit dem Diebstahl von 23 Whiskyflaschen im Gesamtwert von 562,04 Euro hat sich am Freitag das Schöffengericht am Amtsgericht Oberhausen befasst. Angeklagt waren zwei jeweils 32-jährige Männer aus Bottrop. Sie gestanden die Tat und erhielten jeweils eine Freiheitsstrafe von acht Monaten ohne Bewährung.

Zu dem besonders schweren Fall des Diebstahl kam es am 19. Dezember 2020 in der Kaufland-Filiale an der Bahnhofstraße in Oberhausen-Sterkrade. "Wir sind an diesem Tag einfach losgefahren", sagte einer beiden Bottroper vor dem Schöffengericht. Mit ihrer Tat wollten die Angeklagten - auch das räumten sie offen ein - ihre Drogensucht finanzieren. Kurz zuvor hatten sie Heroin genommen. Sie begingen den Diebstahl also unter Drogeneinfluss und wollten die hochwertigen Whiskyflaschen gewerbsmäßig verkaufen, um dann mit dem Erlös in den Besitz von Drogen zu gelangen.

Doch dazu kam es an jenem Tag nicht: Per Überwachungskamera fiel in der Kaufland-Filiale auf, dass die Täter die Etiketten von den Whiskyflaschen entfernten und sie in einen Rucksack steckten - in der Absicht, sie an der Kasse vorbei herauszuschmuggeln und lediglich eine Cola-Flasche offiziell zu bezahlen. Sie wurden also auf frischer Tat ertappt. Die Polizei wurde alarmiert. Die beiden landeten in U-Haft.

Umfangreich vorbelastet

Vor dem Schöffengericht schilderten die Angeklagten, dass ihre Drogensucht schon in jungen Jahren begonnen habe. Beide weisen umfangreiche Vorstrafen auf; einer der beiden hat sogar bereits eine lange Freiheitsstrafe von fünf Jahren und vier Monaten wegen schwerer räuberischer Erpressung voll verbüßt.

Beide Angeklagten begingen den Diebstahl in Sterkrade unter laufender Bewährung. Der Vorsitzende Richter Alexander Conrad sagte, dass man hier kaum von einer günstigen Sozialprognose ausgehen könne, auch wenn es durchaus positive Bemühungen der Angeklagten gebe, erfolgreich an einer Therapie teilzunehmen und ihre Drogensucht zu überwinden. Dazu wurde eine Bewährungshelferin gehört, die das für einen der beiden bestätigte.

Mit festen Wohnsitzen

Positiv vermerkte das Schöffengericht auch, dass die beiden über einen festen Wohnsitz in Bottrop verfügen und offenbar einen recht verlässlichen, unterstützenden Kontakt zu ihren Familien haben. Vor diesem Hintergrund wurde eine Fluchtgefahr verneint und die Haftbefehle wurden entsprechend aufgehoben, so dass die beiden Bottroper nach einmonatiger U-Haft erst einmal nach Hause gehen können.

Ein weiterer Haftantritt wird allerdings folgen: Mit dem Urteil von acht Monaten ohne Bewährung folgte das Schöffengericht dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls dieses Strafmaß gefordert hatte.