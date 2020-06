A3-Sperrung: Oberhausen entschärft heute um 18.30 Uhr Bombe

An der Autobahn A3, nahe dem Gewerbegebiet „Im Erlengrund“, südlich vom Waldteich-Gelände, auf dem das Edeka-Zentrallager Rhein-Ruhr entsteht, haben Bauarbeiter eine Weltkriegsbombe gefunden.

Oberhausen. Noch heute muss die von Bauarbeitern gefundene Weltkriegsbombe in der Nähe der Autobahn A3 entschärft werden. Die Autobahn wird voll gesperrt.

Noch am heutigen Mittwochabend muss die Stadt Oberhausen eine alte Weltkriegsbombe im Norden entschärfen lassen. Die Autobahn A3 muss dafür gesperrt werden.

Direkt neben der Autobahn A3 am Oberhausener Gewerbegebiet „Im Erlengrund“ in Holten haben Bauarbeiter nach Angaben der Stadt bei Arbeiten eine englische Fünfzentner-Bombe gefunden – ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Dieser wird noch am heutigen Mittwoch gegen 19 Uhr vom Kampfmittelbeseitigungsdienst der Bezirksregierung Düsseldorf entschärft.

Autobahn A3 in beiden Fahrtrichtungen ab 18.30 Uhr gesperrt

Aus diesem Grund muss die A 3 zwischen dem Autobahnkreuz Oberhausen-West und dem Autobahnkreuz Oberhausen ab 18.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Innerhalb des Gefahrenbereiches im Umkreis von 250 Metern von der Fundstelle wohnen elf Personen, die ihre Wohnungen verlassen und evakuiert werden müssen. Die Haushalte befinden sich an der Straße Im Erlengrund.

Für Personen, die keine Möglichkeit haben bei Freunden oder Verwandten unterzukommen, steht auf der von-Trotha-Straße in Höhe der Hausnummer 143 ein Bus zur Verfügung. Für Personen, die bettlägerig und auf fremde Hilfe angewiesen sind, kann unter 0208-825-2054 ein Liegendtransport angefordert werden.

Lautsprecher-Durchsagen zur Weltkriegsbombe ab 18 Uhr

Im Umkreis von 250 bis 500 Metern vom Fundort des Blindgängers wohnen ebenfalls mehrere Personen, die ihre Wohnungen ab 18.30 Uhr nicht verlassen dürfen. Alle Betroffenen werden durch Lautsprecherdurchsagen ab 18 Uhr darüber informiert.

Ab 18.30 Uhr werden an folgenden Punkten Sperrungen eingerichtet: Weißensteinstraße/Im Waldteich, von-Trotha-Straße/Erlenstraße, Erlenstraße/Im Erlengrund, Autobahnauffahrten Königstraße/Erlenstraße, Autobahn Auf- und Abfahrten Erlenstraße und Fernewalstraße. Betroffen ist auch die Buslinie 957, die ab 18.30 Uhr den Bereich nicht mehr befahren kann.