Adel Tawil in Arena Oberhausen: Papa Popstar zum Anfassen

Ein glänzender Auftakt fürs Zeltfestival Ruhr 2018

Ferien-Gefühle will die Zeltstadt am Kemnader See wecken. Die sommerlichen Temperaturen sind dafür perfekt – etwa auf der Festival-Piazza, wo es täglich um 18 Uhr Live-Musik gibt (heutefinnischer Neo-Soul mit Niila). Vorerst soll es warm und trocken bleiben. Schönen Urlaub noch!

Foto: Ingo Otto