Ärger über wilde Müllkippe im Oberhausener Naturschutzgebiet

Hans-Jürgen Heiermann ist als ehrenamtlicher Landschafts- und Naturschutzwächter einiges gewöhnt. Aber als er beim Spazierengehen kürzlich eine wilde Müllkippe entdeckte, ärgerte er sich doch über diesen „besonders dreisten Fall von Umweltkriminalität“.

Heiermann war auf eine Lkw-Ladung gestoßen, die augenscheinlich aus einer Wohnungsauflösung stammte. Die alten Teppiche, aufgerissenen Müllsäcke und kaputten Möbel hatte ein Unbekannter illegal im Naturschutzgebiet „Im Fort“ entsorgt.

Den großen Haufen Abfall haben nach Auskunft der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO) bereits die Dinslakener Kollegen in Absprache mit der WBO abtransportiert, so dass der Weg, der parallel zur Franzosenstraße verläuft, wieder frei ist. In dem Naturschutzgebiet „Im Fort“ nahe des Hiesfelder Waldes und der Autobahn-3-Abfahrt „Dinslaken-Süd“ werde häufiger Müll abgeladen, so die Beobachtung von Hans-Jürgen Heiermann, „weil man da schnell hin- und wieder wegkommt“. Der 75-Jährige bittet Anwohner und Spaziergänger um Aufmerksamkeit, um gegebenenfalls die Müllsünder der Stadt zu melden.

Bei Erwischen werden 500 bis 1000 Euro fällig

Denn wer Abfälle in dieser Größenordnung einfach in der Natur entsorgt, muss mit einem Bußgeld zwischen 500 und 1000 Euro rechnen, wenn er erwischt wird. Eine Zunahme an wilden Müllkippen beobachtet die Stadt aktuell nicht: Im April 2019 wurden nach Auskunft der Verwaltung 237 wilde Müllkippen gemeldet, Anfang dieser Woche lag die Zahl für April 2020 bei 228 Meldungen.

Allerdings habe sich die Art der Müllkippen deutlich hin zum Sperrmüll verschoben und diese Kippen seien zum Teil deutlich größer, heißt es aus dem Rathaus. Meldungen nimmt die städtische Beschwerde-Hotline unter 0208-825-7777 montags bis donnerstags von 7 bis 17 Uhr und freitags von 7 bis 14 Uhr entgegen (oder per Mail an beschwerde@oberhausen.de).