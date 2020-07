Aktion „Kultur hilft Gastro“ eröffnet zweite Förder-Runde

Oberhausen. Die Chefs von Pottpeople und Tresohr Studios sind begeistert vom Erlös zugunsten ihrer drei Gastronomie-Partner. Jetzt helfen sie dem Kulttempel.

Über mehrere Wochen hat „Pottpeople“, das Oberhausener Kulturlabel der Tresohr Studios an der Mülheimer Straße, die komplette Marge aus den Verkäufen von CDs und Textilien gesammelt, um mit dem Betrag drei Oberhausener Gastronomen zu unterstützen.

Zusammengekommen sind nun über 1600 Euro, die dem „In Hostel Veritas“, dem „Falstaff meets Sissi“ und „Franz und Fleckner‘s Finest Food“ in der Bernarduskapelle zugute kommen. Wie alle anderen Großveranstaltungen hatten auch die „Pottpeople“ ihre Labelparty absagen müssen. Die drei Gastronomen halfen in der Vergangenheit stets bei der Umsetzung des Branchenfestes. In diesem Jahr nun nutzen Marcus Kötter und Carsten Wrede, die Geschäftsführer der „Pottpeople“-Heimat in den Tresohr Studios, die Gelegenheit und bedanken sich mit der Aktion, die sie „Kultur. Hilft. Gastro.“ nannten.

In Shirts für ihre bevorzugten Gastronomen: So helfen Marcus Kötter und Carsten Wrede, die Chefs der Tresohr Studios, in der Corona-Krise. Foto: Pottpeople

Mit dem gesammelten Budget werden alle beteiligten Käufer von „Pottpeople“-Produkten zu Currywurst und Kaltgetränken eingeladen. Aktuell wird ein Wochenende abgestimmt, an dem an jedem Tag zu einem anderen der drei Gastronomen eingeladen wird, um den kultigen Snack zu genießen. Die „Pottpeople“ werden über das Wo und Wann ihre Kunden vorab per Mail informieren.

Limitiertes T-Shirt-Motiv für den Kulttempel

Begeistert von der großartigen Resonanz haben sich Marcus Kötter und Carsten Wrede entschlossen, die Aktion fortzuführen. Die gute Nachbarschaft zum Kulttempel – im selben Gebäude an der Mülheimer Straße 24 – wollen sie damit unterstreichen. Denn auch der Kulttempel hat die Partyplanungen regelmäßig logistisch unterstützt. Und auch im Kulttempel machen sich die Corona-Folgen deutlich bemerkbar. Zur Unterstützung des Kulttempels wird es zudem ein limitiertes T-Shirt-Motiv geben.

Danach soll es auf jeden Fall weitergehen mit dem kulinarisch-modischen Kultur-Sponsoring. Ihre Aktion „Kultur. Hilft. Gastro.“ erklären die Macher Marcus Kötter und Carsten Wrede zu einer Herzensangelegenheit.